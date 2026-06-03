Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

ESTÁ

Sonríe Uruguay: Giorgian De Arrascaeta jugará el Mundial 2026

Cuando parecía que no iba a estar por lesión, Uruguay anunció que Giorgian De Arrascaeta finalmente disputará el Mundial 2026.

EBalmaceda
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Este miércoles, Uruguay tuvo un suspiro de alivio gracias a Giorgian De Arrascaeta, quien finalmente disputará el Mundial 2026.

Pese a que en las últimas horas todo indicaba que quedaría descartado por un desgarro, el volante de Flamengo se sometió a estudios y su diagnóstico arrojó una noticia alentadora.

"El futbolista sufrió una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento matutino del martes 2 de junio en el Complejo Celeste. Se realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el Mundial", informó la Celeste.

En el mismo comunicado, el seleccionado dejó en claro que la convocatoria del volante "se mantiene inalterada".

Ahora, De Arrascaeta trabajará en una recuperación a contrarreloj. Sin embargo, tendrá algo de tiempo ya que el estreno del conjunto Charrúa ante Arabia Saudita será recién el lunes 15 de junio. De no poder estar, apuntará a los duelos contra Cabo Verde y España.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

5
Ricardo Arjona hace historia en Argentina: suma dos nuevas fechas y ya acumula 20 Movistar Arena
Noticias

Ricardo Arjona hace historia en Argentina: suma dos nuevas fechas y ya acumula 20 Movistar Arena

Últimas noticias de Giorgian de Arrascaeta