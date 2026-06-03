Sonríe Uruguay: Giorgian De Arrascaeta jugará el Mundial 2026

Este miércoles, Uruguay tuvo un suspiro de alivio gracias a Giorgian De Arrascaeta, quien finalmente disputará el Mundial 2026.

Pese a que en las últimas horas todo indicaba que quedaría descartado por un desgarro, el volante de Flamengo se sometió a estudios y su diagnóstico arrojó una noticia alentadora.

"El futbolista sufrió una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento matutino del martes 2 de junio en el Complejo Celeste. Se realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el Mundial", informó la Celeste.

En el mismo comunicado, el seleccionado dejó en claro que la convocatoria del volante "se mantiene inalterada".

Comunicado sobre Giorgian De Arrascaeta %uD83D%uDCC4 pic.twitter.com/wGIx2Rxzu0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 3, 2026

Ahora, De Arrascaeta trabajará en una recuperación a contrarreloj. Sin embargo, tendrá algo de tiempo ya que el estreno del conjunto Charrúa ante Arabia Saudita será recién el lunes 15 de junio. De no poder estar, apuntará a los duelos contra Cabo Verde y España.