La curiosa frase de Flavio Briatore sobre Franco Colapinto: "Antes teníamos dos, el bueno y el malo"

En la previa del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, volvió a elogiar a Franco Colapinto tras su buen rendimiento en las últimas carreras y, a su vez, dio su pronóstico de cuándo cree que la escudería peleará por el título.

"¡Franco tiene talento! El problema era adaptar sus habilidades al coche, un poco como se afina un instrumento musical", aseguró el italiano.

Y agregó: "Hemos pasado mucho tiempo con él, hemos hablado mucho y también hemos tenido mucha paciencia, pero mereció la pena. Este trabajo está dando sus frutos", afirmó en diálogo con la revista francesa AUTOhebdo.

"Antes teníamos dos Colapinto, el bueno y el malo. Ahora sólo nos queda el bueno. Cuando llegamos a un circuito miramos el pasaporte para asegurarnos de que es el correcto", sostuvo Briatore.

Por otra parte, el asesor confía que Alpine irá creciendo y se animó a pronosticar cuándo lucharán por el campeonato: "Si todo sale como queremos, podemos aspirar al campeonato en 2028 ó 2029".