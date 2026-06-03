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MERCADO DE PASES

Quieren un arquero: Boca tiene en la mira a Álvaro Montero

Boca Juniors quiere un nombre fuerte para reforzar el arco en este mercado de pases y apunta a Álvaro Montero.

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 Boca quiere incorporar un arquero y tiene en la mira a Álvaro Montero, colombiano que viene de destacarse en Vélez y que figura entre las alternativas de cara a este mercado de pases.

La situación actual del guardameta podría facilitar una negociación. Aunque el Fortín tiene previsto ejecutar la opción de compra fijada con Millonarios de Colombia en 1.400.000 millones de dólares, la intención del club dueño de su pase sería transferirlo.

Además, desde el entorno del futbolista reconocieron que la posibilidad de llegar al Xeneize resulta atractiva para Montero. 

El arquero colombiano fue uno de los jugadores más destacados del Torneo Apertura.

Sus recientes actuaciones le permitieron ganarse un lugar en la consideración de Néstor Lorenzo, quien lo convocó para disputar el Mundial 2026.

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