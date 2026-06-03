Nico Paz rompió el silencio sobre la lesión que preocupa a la Selección Argentina: cómo llega al Mundial 2026

Al Mundial 2026, en el que deberá defender el título, la Selección Argentina llega con varios jugadores tocados y Lionel Scaloni reza por tenerlos a todos para el partido frente a Argelia, que se disputará el 16 de junio.

En ese marco, uno de los nombres que generó mayor preocupación en las últimas horas fue el de Nico Paz, que arrastra un problema en la rodilla izquierda.

Tanto es así que, si bien decidió no convocarlo, el cuerpo técnico se comunicó con Emiliano Buendía para avisarle que esté atento por si el volante de Como no pudiera estar.

Sin embargo, el mediocampista de 21 años rompió el silencio con un posteo en redes sociales en el que fue muy claro.

"Últimos días de recuperación. Con muchas ganas de arrancar!", escribió en Instagram junto a una foto suya entrenando en Kansas.

Pero más allá de la incertidumbre, el DT de la Albiceleste dispusó que Paz tenga un tratamiento especial que le permita dejar atrás la molestia y confía en que llegará en optimas condiciones al inicio de la Copa del Mundo.