La Selección Argentina completó su segundo entrenamiento en Kansas y Scaloni probó un once para jugar ante Honduras

La Selección Argentina completó este miércoles su segunda jornada consecutiva de entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, complejo deportivo perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.

De cara al amistoso del próximo sábado frente a Honduras en el Kyle Field de Texas, Lionel Scaloni encabezó una práctica táctica con fútbol formal y comenzó a perfilar un equipo con varios nombres que buscan ganarse un lugar.

#SelecciónMayor Postales %uD83D%uDCF8 de un nuevo día de actividades en Kansas City. pic.twitter.com/XJuuwNF2ub — %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Selección Argentina %u2B50%u2B50%u2B50 (@Argentina) June 3, 2026

Rulli en el arco y una defensa con variantes

Ante la ausencia de Emiliano Martínez, quien continúa recuperándose de una lesión en la mano izquierda, Gerónimo Rulli ocupó el arco durante el ensayo y aparece como principal alternativa para custodiar los tres palos en el primer compromiso preparatorio.

La defensa estuvo integrada por Nicolás Capaldo, que podría sumar terreno en la consideración del cuerpo técnico debido a las molestias físicas de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. La zaga central estuvo conformada por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico se mantuvo como lateral izquierdo.

El mediocampo de memoria que busca afianzarse

En la mitad de la cancha, Scaloni volvió a apostar por una fórmula conocida con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. El objetivo del entrenador es consolidar sociedades y afinar el funcionamiento colectivo antes del debut mundialista frente a Argelia, previsto para el 16 de junio.

Lautaro Martínez lideró un ataque sin Messi

La principal novedad estuvo en la ofensiva. Sin Lionel Messi ni Julián Álvarez, ambos preservados por cuestiones físicas, el entrenador probó con Giuliano Simeone y Thiago Almada por las bandas, mientras que Lautaro Martínez ocupó el centro del ataque.

El delantero del Inter de Milán llega tras una destacada temporada en Europa y se perfila como una de las principales cartas ofensivas de la Albiceleste para la próxima Copa del Mundo.

El posible once de la Selección Argentina frente a Honduras

Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada

La agenda de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

El seleccionado nacional continuará entrenándose en Estados Unidos durante los próximos días antes de viajar a Texas para afrontar el primero de los dos amistosos programados en la preparación final para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.