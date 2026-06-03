Gustavo Costas aún es técnico de Racing: por qué todavía no rescindió su contrato

Gustavo Costas es uno de los tantos candidatos que Juan Román Riquelme tiene para hacerse cargo de la dirección técnica de Boca Juniors, pero antes el experimentado DT tiene que terminar de sellar su salida de Racing Club de Avellaneda.

Y es que Costas y la institución presidida por Diego Milito no se pusieron de acuerd a nivel económico y las diferencias son notorias, por lo que todavía faltan un par de encuentros más para sellar diferencias y firmar toda la documentación.

Lo llamativo es que Diego Milito había anunciado que había tomado la decisión de común acuerdo, cuando desde la gente cercana a Costas aseguró que no fue así y que hasta el momento, no recibió ninguna notificación oficial por escrito.

Lo que destacan es que al menos ahora hablan de cifras, pero no están cerca de arreglar y no es un detalle menor que el vínculo de Costas había sido renovado en diciembre por los próximos tres años y que el corte que le dio Milito fue por una seguidilla de malos resultados.

La eliminación en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, pero más que nada el no haber podido superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana acortaron los tiempos. De hecho, la salida del entrenador se dio cuando todavía quedaban dos partidos antes de que comenzara el receso por el Mundial.