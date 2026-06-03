Se confirmaron las semifinales masculinas de Roland Garros

Roland Garros 2026 está dando sus últimos pasos y este miércoles quedaron confirmados los cruces de semifinales en el cuadro masculino.

En el primer turno del día, Félix Auger-Aliassime se llevó la primera manga por 6-4, pero el italiano Flavio Cobolli reaccionó, consiguió un triple 6-4 y jugará por primera vez esta instancia en un Grand Slam.

Por el otro lado, Matteo Arnaldi ganaba 7-5 y 5-2, cuando su compatriota y tocayo Matteo Berrettini se retiró por lesión. Así las cosas, y sin Jannik Sinner, Italia tendrá un finalista asegurado por el choque entre ambos.

El tiempo pasa pero no la calidad de Berrettini. %uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9%uD83D%uDD1D



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Berrettini, con lo último que le queda... %uD83D%uDC94



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Berrettini dijo basta y Arnaldi se metió en semis de Roland Garros. %uD83D%uDC94



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Además, en la otra parte del cuadro, Jakub Mensík y Alexander Zverev, que ayer dejaron el camino a João Fonseca y Rafael Jódar, respectivamente, definirán al otro contendiente por la corona.

Los partidos de semifinales se disputarán el viernes, mientras que la definición en la Philippe Chatrier será el domingo.