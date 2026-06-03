Se confirmaron las semifinales masculinas de Roland Garros
Este miércoles, finalizaron los cuartos de final y el cuadro masculino de Roland Garros tiene semifinales confirmadas.
Roland Garros 2026 está dando sus últimos pasos y este miércoles quedaron confirmados los cruces de semifinales en el cuadro masculino.
En el primer turno del día, Félix Auger-Aliassime se llevó la primera manga por 6-4, pero el italiano Flavio Cobolli reaccionó, consiguió un triple 6-4 y jugará por primera vez esta instancia en un Grand Slam.
Por el otro lado, Matteo Arnaldi ganaba 7-5 y 5-2, cuando su compatriota y tocayo Matteo Berrettini se retiró por lesión. Así las cosas, y sin Jannik Sinner, Italia tendrá un finalista asegurado por el choque entre ambos.
Además, en la otra parte del cuadro, Jakub Mensík y Alexander Zverev, que ayer dejaron el camino a João Fonseca y Rafael Jódar, respectivamente, definirán al otro contendiente por la corona.
Los partidos de semifinales se disputarán el viernes, mientras que la definición en la Philippe Chatrier será el domingo.