Ojo, Scaloni: Argelia derrotó a Países Bajos en un amistoso a días del Mundial 2026

En su único amistoso previo al Mundial 2026 de este mes, Argelia dio el golpe y derrotó 1-0 a Países Bajos como visitante.

El encuentro jugado en Rotterdam comenzó mejor para el equipo de Ronald Koeman, que avisó a los siete minutos con un disparo de Donyell Malen que pegó en el palo.

¡CERCA! Malen probó con el disparo y el palo le negó el primero del partido entre Países Bajos y Argelia.



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La tónica se mantuvo y el elenco naranja tuvo opciones, aunque el arquero de la visita, Luca Zidane, se lució con varias atajadas importantes.

¡ATENCIÓN ARGENTINA PARA EL MUNDIAL! INFERNAL tapada de Luca Zidane, arquero de Argelia, para evitar el 1-0 de Países Bajos.



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Los minutos empezaron a pasar y todo indicaba que la historia iba a terminar igualada. Sin embargo, a los 40' del complemento, Anis Hadj Moussa se hamacó en la derecha, sacó el zurdazo y anotó un golazo para sellar lo que serían las cifras finales.

¡AH BUENO, DEFINÍ COMO QUIERAS! Hadj Moussa enganchó y sacó un zurdazo fenomenal para el 1-0 de Argelia sobre Países Bajos en un amistoso internacional antes del Mundial. ¡GOLAZO!



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De esta manera, Argelia sumó un voto de confianza a pocos días para el inicio de la Copa del Mundo, donde debutará nada más y nada menos que ante la Selección Argentina, el martes 16 de junio.

Por su parte, el combinado neerlandés afrontará otro compromiso de preparación contra Uzbekistán y dará su primer paso en la cita mundialista frente a Japón el domingo 14 de junio, por el Grupo F.