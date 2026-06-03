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Ojo, Scaloni: Argelia derrotó a Países Bajos en un amistoso a días del Mundial 2026

En su único amistoso previo al Mundial 2026 en esta fecha FIFA, Argelia sorprendió, le ganó a Países Bajos y llega en alza.

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En su único amistoso previo al Mundial 2026 de este mes, Argelia dio el golpe y derrotó 1-0 a Países Bajos como visitante.

El encuentro jugado en Rotterdam comenzó mejor para el equipo de Ronald Koeman, que avisó a los siete minutos con un disparo de Donyell Malen que pegó en el palo.

La tónica se mantuvo y el elenco naranja tuvo opciones, aunque el arquero de la visita, Luca Zidane, se lució con varias atajadas importantes.

Los minutos empezaron a pasar y todo indicaba que la historia iba a terminar igualada. Sin embargo, a los 40' del complemento, Anis Hadj Moussa se hamacó en la derecha, sacó el zurdazo y anotó un golazo para sellar lo que serían las cifras finales.

De esta manera, Argelia sumó un voto de confianza a pocos días para el inicio de la Copa del Mundo, donde debutará nada más y nada menos que ante la Selección Argentina, el martes 16 de junio.

Por su parte, el combinado neerlandés afrontará otro compromiso de preparación contra Uzbekistán y dará su primer paso en la cita mundialista frente a Japón el domingo 14 de junio, por el Grupo F.

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