Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: cronograma, horarios y cómo mirarlo en vivo

Se viene una de las carreras más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1: el Gran Premio de Mónaco. Y para Franco Colapinto, la misma llega en un gran momento deportivo, con un Alpine que sigue mejorando fecha tras fechas y con el cual viene de obtener su mejor resultado en la categoría con un sexto puesto en Canadá.

La actividad en Montecarlo comenzará el viernes 5 con dos tandas de prácticas libres, a las 8.30 y a las 12, hora de Argentina. El sábado 6 será el turno de la práctica libre 3 a las 7.30, mientras que la clasificación se desarrollará a partir de las 11. El domingo 7, desde las 10, se disputará la carrera. Toda la actividad se podrá seguir por Fox Sports, Disney+ y F1TV.

Vale destacar que el circuito callejero de Mónaco es uno de los más lentos y técnicos de la temporada. Tiene 78 vueltas y una distancia total de 260,286 kilómetros, una excepción especial dentro del reglamento de la FIA debido a las características del trazado.

El GP de Mónaco forma parte del campeonato de Fórmula 1 desde 1950 y se transformó con el tiempo en una de las competencias más prestigiosas del deporte motor. Por allí ganaron leyendas como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

Cronograma y horarios del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1:

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 8.30

Práctica Libre 2: 12

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11





Domingo 7 de junio:

Carrera: 10







