Tras perder la final de la Champions League, Arsenal celebró el título de la Premier League y copó Londres

Unas horas después de perder la final de la Champions League ante el Paris Saint Germain, el equipo inglés salió a las calles de Londres para festejar el título de la Premier League.

En algo que hubiese sido impensado para el fútbol argentino, los fanáticos de los Gunners se olvidaron del mal trago continental ante el elenco francés y salieron a celebrar el título local después de 22 años.

Las calles que rodearon el Emirates Stadium se vieron envueltas en una marea roja pocas veces vista en la capital londinense y en todo el país. Cerca de un millón de personas, según los cálculos de las autoridades locales, concurrieron a la fiesta.

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Tune into Live From N5 to see all the celebrations %uD83D%uDE8C — Arsenal (@Arsenal) May 31, 2026

Si bien muchos podrían extrañarse por la arriesgada apuesta de la institución al organizar el desfile triunfal para este domingo, justo después del choque en Budapest, Hungría, por la Orejona, no había más fechas disponibles en el calendario ya que muchos futbolistas del Arsenal deberán sumarse a sus selecciones para la disputa del Mundial 2026.

Durante los ocho kilómetros y las casi tres horas que se extendió el desfile, miles de aficionados se agolparon en las calles de los diferentes barrios londinenses para ver pasar el micro con los jugadores del Arsenal, que lucían anteojos oscuros como su entrenador Mikel Arteta, quien conduce al equipo hace seis años y ya luce en su palmarés la FA Cup y el haber sacado a los Gunners del ostracismo en la liga local.