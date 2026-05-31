Estudiantes fue muy superior, goleó a Rosario Central y pasó a los octavos de final de la Copa Argentina

Estudiantes de La Plata fue muy superior y goleó 3 a 0 a Rosario Central en el Estadio Mario Alberto Kempes y pasó los octavos de final de la Copa Argentina.

El primer tanto fue tras un fuerte cabezazo de Guido Carrillo en el inicio del encuentro. A los 25 minutos del primer tiempo, Tiago Palacios amplió la ventaja de penal.

¡GOL DE ESTUDIANTES! Carrillo puso el 1-0 ante Rosario Central a los 3 minutos del primer tiempo. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/U6oQyfcuQ7 — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2026

¡EL PINCHA AMPLIÓ LA VENTAJA!



A los 25' y de penal, Palacios puso el 2-0 ante #Central en los 16avos. de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/iuCU6OXvoT May 31, 2026

Y sobre el final del partido, Mikel Amondarain convirtió el tercero y sentenció la goleada.

¡GOLEA EL PINCHA!



A los 87', Amondarain puso el 3-0 ante #Central en los 16avos. de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/YJ3PCBOSxk — TyC Sports (@TyCSports) May 31, 2026

De esta manera, el Pincha cerró el primer semestre del 2026 con esta victoria y con el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Luego del parate por el Mundial, los dirigidos por Alexander Medina enfrentarán en octavos al ganador de Barracas Central y Huracán, que se enfrentan este martes.