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Estudiantes fue muy superior, goleó a Rosario Central y pasó a los octavos de final de la Copa Argentina

Estudiantes venció a Rosario Central en el Mario Alberto Kempes por los 16avos de final de la Copa Argentina.

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Estudiantes de La Plata fue muy superior y goleó 3 a 0 a Rosario Central en el Estadio Mario Alberto Kempes y pasó los octavos de final de la Copa Argentina.

El primer tanto fue tras un fuerte cabezazo de Guido Carrillo en el inicio del encuentro. A los 25 minutos del primer tiempo, Tiago Palacios amplió la ventaja de penal.

Y sobre el final del partido, Mikel Amondarain convirtió el tercero y sentenció la goleada.

De esta manera, el Pincha cerró el primer semestre del 2026 con esta victoria y con el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Luego del parate por el Mundial, los dirigidos por Alexander Medina enfrentarán en octavos al ganador de Barracas Central y Huracán, que se enfrentan este martes.

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