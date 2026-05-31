El impresionante accidente en la largada del GT World Challenge en Monza, con más de diez autos involucrados

La largada del GT World Challenge Europe Endurance en Monza derivó en un impresionante accidente en la primera chicana que involucró a once autos y forzó la salida del auto de seguridad.

La parrilla de 57 coches intentó entrar a la curva al mismo tiempo y el contacto inicial entre el Mercedes de Maxime Martin y la Ferrari de Alessio Rovera desató la reacción en cadena que provocó el choque múltiple en la primera curva. Los argentinos Ezequiel Companc e Ignacio Montenegro salieron ilesos y pudieron continuar.

La secuencia del accidente comenzó con ese toque entre Mercedes y Ferrari y continuó cuando el McLaren de Kirchhöfer perdió el control y embistió a varios autos involucrados en la chicane. Como resultado de la colisión, seis autos quedaron detenidos en la zona: el Ford de Arjun Maini, otro Ford de Wiebelhaus, el Porsche de Feller, la Ferrari de Rovera, el Porsche de Magnis y el McLaren de Kirchhöfer, mientras otros cinco vehículos regresaron a boxes.

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Entre los más afectados estuvo Arjun Maini, cuyo Ford partió desde la pole y terminó eliminado por los daños, igual que el otro Ford oficial que también quedó fuera tras el impacto. El accidente en la carrera en el circuito de Italia provocó humo, escombros y coches dañados sobre la pista y el césped, y alteró la clasificación inicial.

Terrible largada del GT Word Challenge en Monza, 57 autos largaron y los primeros fueron los que terminaron en un desastre.



Los autos de los argentinos Montenegro y Pérez Companc, siguen en carrera. pic.twitter.com/5X8Igf7037 — Fabrizio Santini (@FabriiSantini) May 31, 2026

La largada se viralizó en las redes sociales y se destacó que los pilotos Companc y Montenegro salieron ilesos y pudieron terminar esta fecha en Monza en los puestos 18 y 25, respectivamente.

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La carrera terminó con el safety car en pista después de otro choque que se produjo en el mismo sector del primero. En total, 15 autos no lograron finalizar la jornada.











