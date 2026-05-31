Atentos: Dibu Martínez viajó con su mano completamente vendada en la previa del Mundial

La Selección Argentina ya emprendió viaje rumbo a Kansas para comenzar la recta final de la preparación de cara al Mundial 2026. En ese contexto, una imagen compartida durante el viaje dejó ver un detalle que no pasó inadvertido: a 10 días de la fractura en su dedo, Emiliano Martínez apareció con una de sus manos completamente vendada.

La imagen fue publicada por Lisandro Martínez. En la imagen se observa al Dibu junto al defensor en el avión, con una protección visible en la zona afectada.

El arquero sufrió una fractura en uno de los dedos de su mano izquierda en la previa de la final de la Europa League con Aston Villa.

Tras confirmarse la lesión, se estableció un plan de recuperación conjunto entre el club y la Albiceleste, que incluyó inmovilización y trabajos específicos.

El Dibu no participará de los amistosos preparatorios previstos antes del Mundial, ni contra Honduras ni ante Islandia. El objetivo es que llegue en plenitud física al debut con Argelia y, por el momento, no existen preocupaciones respecto de su disponibilidad para el inicio del certamen.