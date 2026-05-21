El picante festejo del Dibu Martínez con los hinchas de Aston Villa: "Decían que sólo ganaba títulos con Argentina"

Aston Villa tuvo una histórica jornada en la que goleó 3-0 a Friburgo y se coronó campeón de la Europa League, alzando un título continental luego de 44 años.

Emiliano Martínez, una de las grandes figuras del equipo, tomó la palabra en los festejos con los hinchas y dejó un picante mensaje.

Subido en el techo del micro que recorría las calles de Birmingham rodeado de fanáticos del club inglés, el Dibu agarró el micrófono y cantó una canción que le dedicaron.

Luego, lanzó una frase picante: "Chicos, solo una cosa. La gente decía que yo solo ganaba títulos con Argentina. ¿Adivinen qué? ¡Estaban equivocados".

Por otro lado, recordó cuando estuvo cerca de irse del Aston Villa al final de la última temporada. "La gente decía que me iba a Manchester United. ¿Adivinen qué? ¡Estaban equivocados!", cerró.