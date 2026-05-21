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Quinteros ultima detalles en el once de Independiente que jugará ante Unión por la Copa Argentina con una vuelta y una duda

De cara al partido que tendrá mañana frente a Unión de Santa Fe por la Copa Argentina, Gustavo Quinteros piensa en como armar la posible formación de Independiente.

EBalmaceda

En lo que será su último compromiso del semestre, Independiente saldrá a la cancha mañana para enfrentar a Unión de Santa Fe por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

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Para el duelo frente al Tatengue que se disputará desde las 20:00 en el Coloso Marcelo Bielsa, el DT del Rojo, Gustavo Quinteros tiene un 90% del once confirmado.

La certeza es que el estratega realizará dos modificaciones, entre las que estarán la esperada vuelta de Santiago Montiel y el ingreso de Facundo Zabala.

El delantero superó un desgarro que lo tenía a maltraer hace varias semanas y ocupará el lugar de Ignacio Malcorra, mientras que el lateral izquierdo reemplazará a Milton Valenzuela, quien terminó con molestias el choque frente a Rosario Central por el Torneo Apertura.

Además, el director técnico mantiene una duda respecto a la presencia de Kevin Lomónaco, que viene con problemas físicos de arrastre. Por eso, en caso de no ser titular, Juan Manuel Fedorco acompañará a Sebastián Valdéz en la zaga central.

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Cabe recordar que, de ganarle al elenco comandado por Leonardo Madelón, Independiente accederá a los octavos de final, donde ya lo espera Atlético Tucumán.

Independiente enfrenta a Unión de Santa Fe por la Copa Argentina: probable formación

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco o Manuel Fedorco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone y Santiago Montiel; Maximiliano Gutierrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

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