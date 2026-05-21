Quinteros ultima detalles en el once de Independiente que jugará ante Unión por la Copa Argentina con una vuelta y una duda

En lo que será su último compromiso del semestre, Independiente saldrá a la cancha mañana para enfrentar a Unión de Santa Fe por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

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Para el duelo frente al Tatengue que se disputará desde las 20:00 en el Coloso Marcelo Bielsa, el DT del Rojo, Gustavo Quinteros tiene un 90% del once confirmado.

La certeza es que el estratega realizará dos modificaciones, entre las que estarán la esperada vuelta de Santiago Montiel y el ingreso de Facundo Zabala.

El delantero superó un desgarro que lo tenía a maltraer hace varias semanas y ocupará el lugar de Ignacio Malcorra, mientras que el lateral izquierdo reemplazará a Milton Valenzuela, quien terminó con molestias el choque frente a Rosario Central por el Torneo Apertura.

Además, el director técnico mantiene una duda respecto a la presencia de Kevin Lomónaco, que viene con problemas físicos de arrastre. Por eso, en caso de no ser titular, Juan Manuel Fedorco acompañará a Sebastián Valdéz en la zaga central.

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Cabe recordar que, de ganarle al elenco comandado por Leonardo Madelón, Independiente accederá a los octavos de final, donde ya lo espera Atlético Tucumán .

Independiente enfrenta a Unión de Santa Fe por la Copa Argentina: probable formación

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco o Manuel Fedorco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone y Santiago Montiel; Maximiliano Gutierrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.