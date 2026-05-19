Independiente prepara la renovación: quiénes son los jugadores que finalizan su ciclo en club

Más allá de haber logrado cierto protagonismo a lo largo de la fase regular del Torneo Apertura 2026, Independiente no consiguió meterse en las instancias finales al caer eliminado ante Rosario Central por los octavos de final, por lo que lo último que le resta antes de las vacaciones mundialistas es el partido del viernes ante Unión por la Copa Argentina.

En un escenario últimamente siempre complicado para el Rojo en el aspecto económico, con el agregado de tratarse de un año electoral, el cuerpo técnico y los dirigentes deberán manejar el mercado de pases que se avecina con cautela y lo primero que asoma a la hora de analizar el contexto son los contratos que se vencen en diciembre, con relativas chances de final de ciclo ante la posibilidad de perderlos sin rédito alguno.

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Un peso pesado es Rodrigo Rey, capitán e indiscutido desde su arribo al club a principios de 2023. Con 152 partidos en sus espaldas, en los últimos tiempos no se salvó de algunos cuestionamientos por su nivel, ya que en el Apertura lejos estuvo de contar con una de las vallas menos vencidas como era su costumbre.

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Otras situaciones más encaminadas a la continuidad son la de Matías Abaldo -termina el préstamo en junio pero el club lo puede extender por otros seis meses antes de decidir si ejecutará la opción de tres millones de dólares-, Maximiliano Gutiérrez -finaliza el vínculo en diciembre pero el Rojo tiene una obligación de compra- e Ignacio Malcorra, quien pese a sus altibajos tiene contrato de productividad con opción de quedarse un año más.



