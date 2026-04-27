A Independiente le cuesta mucho como visitante: la terrorífica racha que atraviesa

La derrota ante Deportivo Riestra del viernes pasado desnudó un problema que viene atravesando Independiente hace una buena cantidad de partidos. Porque el 0-2 ante un equipo que obtuvo su primer triunfo en el torneo dejó algo en claro: a los de Gustavo Quinteros les cuesta un horror ganar como visitantes, a punto tal que solo lo consiguió dos veces en los últimos 16 encuentros.

De esos 16 partidos fuera de casa, además registró siete empates y siete derrotas, un balance que arroja una efectividad cercana al 27% lejos de Avellaneda. Y, en las siete presentaciones fuera de casa del Torneo Apertura 2026, el "Rojo" consiguió un solo triunfo: el 1-0 frente a Platense. Además, empató 1-1 con Newell's, 1-1 ante Gimnasia de Mendoza y 1-1 frente a Boca.

Las otras tres salidas terminaron en derrota: 3-2 ante Independiente Rivadavia, 2-1 frente a Central Córdoba y el reciente 2-0 contra Deportivo Riestra. Así, con solo un triunfo en siete encuentros fuera de casa en el certamen, Independiente continúa acumulando una racha negativa en condición de visitante.

Esta cuestión toma una importancia clave a falta de una fecha para el final de la etapa regular, ya que se encuentra séptimo en la Zona A con 21 puntos y depende de sí mismo para mantenerse en puestos de clasificación y jugar los playoffs. Y, en la próxima fecha, la última, se enfrentará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro con la necesidad de ganar para no depender de ningún otro resultado.