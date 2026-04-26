Así serían los cruces de playoffs por el Apertura 2026: dos clásicos y un par de encuentros picantes

Cuando restan dos partidos de la anteúltima jornada del Apertura 2026 (Huracán vs. Argentinos y Vélez vs. Unión) y la última fecha completa para que finalice la etapa regular (aquella que se había suspendido por el paro), así están los cruces para el comienzo de la definición de la Copa de la Liga.

La decimosexta fecha del certamen doméstico arrancó con la goleada de Boca ante Defensa y Justicia y la clasificación Xeneize a la siguiente instancia.

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Posteriormente, ya durante el viernes, Deportivo Riestra dio el golpe y superó a Independiente por 2-0 como local y comprometió al Diablo. Más tarde, Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron 0-0, mientras que Rosario Central cerró su historia al vencer 2-1 a Estudiantes en Río Cuarto. Por último, Racing empató con Barracas Central y se comprometió, y San Lorenzo derrotó a Platense por 1-0 y quedó bien perfilado de cara al último cruce, que justamente será el clásico ante el necesitado Rojo.

Luego llegó el empate entre Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba, la victoria de Sarmiento de Junín ante Tigre y el triunfo de River a Aldosivi. Ya en domingo, Independiente Rivadavia ratificó su buen momento en el clásico mendocino ante Gimnasia y Esgrima, Gimnasia La Plata se llevó tres puntos de la visita a Belgrano y Atlético Tucumán y Banfield quedaron en tablas.

Con Independiente Rivadavia, River, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Vélez, Boca, Talleres, Lanús y Rosario Central ya clasificados, así quedarían los mano a mano de playoffs, si la primera ronda terminase justo hoy domingo.

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CÓMO SERÍAN LOS MANO A MANO POR EL APERTURA 2026