Riestra fue más contundente y venció a un flojo Independiente en el Torneo Apertura 2026
Deportivo Riestra venció a Independiente por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Los de Avellaneda no pudieron asegurar la clasificación a los playoffs.
Independiente cayó 2 a 0 ante Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza, por la decimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Con este resultado, el Rojo no pudo quedar con un pie y medio dentro de los playoffs.
Riestra fue más contundente con sus chances y se replegó atras, mientras que Independiente buscó el empate pero no aprovechó sus oportunidades.
LA TUVO RIESTRA: a los 8 minutos del primer tiempo, Riestra tuvo el gol tras un rebote de un centro. Espinoza quedó frente al arco pero su disparo fue tapado por Rey.
GOL DE RIESTRA: a los 12 minutos del PT, Bracamonte aprovechó un rebote de Rey para abrir el marcador.
BLOOPER DE RIESTRA: Arce sacó del arco y la pelota impactó en la espalda de su compañero, el rebote le quedó a Abaldo pero no pudo aprovechar el mano a mano.
SE LO PERDIÓ INDEPENDIENTE: a los 26 minutos del segundo tiempo, Marcone pateó de afuera del área y la pelota impactó en el palo.
GOL DE RIESTRA: a los 34 minutos del ST, Ramírez convirtió de cabeza tras un córner.