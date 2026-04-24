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TRIUNFAZO

Riestra fue más contundente y venció a un flojo Independiente en el Torneo Apertura 2026

Deportivo Riestra venció a Independiente por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. Los de Avellaneda no pudieron asegurar la clasificación a los playoffs.

Redacción Depo

Independiente cayó 2 a 0 ante Deportivo Riestra  en el Estadio Guillermo Laza, por la decimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Con este resultado, el Rojo no pudo quedar con un pie y medio dentro de los playoffs. 

Riestra fue más contundente con sus chances y se replegó atras, mientras que Independiente buscó el empate pero no aprovechó sus oportunidades.

LA TUVO RIESTRA: a los 8 minutos del primer tiempo, Riestra tuvo el gol tras un rebote de un centro. Espinoza quedó frente al arco pero su disparo fue tapado por Rey.

GOL DE RIESTRA: a los 12 minutos del PT, Bracamonte aprovechó un rebote de Rey para abrir el marcador.

BLOOPER DE RIESTRA: Arce sacó del arco y la pelota impactó en la espalda de su compañero, el rebote le quedó a Abaldo pero no pudo aprovechar el mano a mano.

SE LO PERDIÓ INDEPENDIENTE: a los 26 minutos del segundo tiempo, Marcone pateó de afuera del área y la pelota impactó en el palo.

GOL DE RIESTRA: a los 34 minutos del ST, Ramírez convirtió de cabeza tras un córner. 



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