Riestra fue más contundente y venció a un flojo Independiente en el Torneo Apertura 2026

Independiente cayó 2 a 0 ante Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza, por la decimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Con este resultado, el Rojo no pudo quedar con un pie y medio dentro de los playoffs.

Riestra fue más contundente con sus chances y se replegó atras, mientras que Independiente buscó el empate pero no aprovechó sus oportunidades.

LA TUVO RIESTRA: a los 8 minutos del primer tiempo, Riestra tuvo el gol tras un rebote de un centro. Espinoza quedó frente al arco pero su disparo fue tapado por Rey.

GOL DE RIESTRA: a los 12 minutos del PT, Bracamonte aprovechó un rebote de Rey para abrir el marcador.

¡DEL PELOTAZO DE ARCE LLEGÓ EL GOL DE RIESTRA! Nacho metió la pelota al área desde mitad de cancha y Bracamonte encontró el rebote tras la atajada de Rey para anotar el 1-0 del Malevo vs. Independiente.



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BLOOPER DE RIESTRA: Arce sacó del arco y la pelota impactó en la espalda de su compañero, el rebote le quedó a Abaldo pero no pudo aprovechar el mano a mano.

SE LO PERDIÓ INDEPENDIENTE: a los 26 minutos del segundo tiempo, Marcone pateó de afuera del área y la pelota impactó en el palo.

¡¡NO SE PUEDE CREER LA MALA SUERTE DEL ROJO!! El disparo de Marcone se estrelló en el palo y terminó cayendo en las manos de Nacho Arce. Era el 1-1 de Independiente en el Bajo Flores... %uD83D%uDE31



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GOL DE RIESTRA: a los 34 minutos del ST, Ramírez convirtió de cabeza tras un córner.

¡¡TE MATARÉ DIJO RAMÍREZ!! Cabezazo goleador del 5 de Riestra, para vencer la estirada de Rey y marcar el 2-0 de Riestra ante Independiente... ¿Partido LIQUIDADO?



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