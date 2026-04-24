Con siete clasificados, así están los cruces de playoffs del Torneo Apertura 2026

Con la contundente victoria de ayer por 4-0 ante Defensa y Justicia, Boca se convirtió en el séptimo clasificado a los playoffs del Torneo Apertura 2026. Con esto, a falta de dos fechas para el cierre de la etapa regular, se sumó a Independiente Rivadavia, River, Estudiantes, Argentinos Juniors, Vélez y Talleres y, por el momento, se darían unos hipotéticos cruces.

El "Xeneize" escaló a la cima de la Zona A al llegar a los 27 puntos, los mismos que Estudiantes pero con mejor diferencia de gol, aunque los platenses tienen un partido menos. Vélez, que también está clasificado, marcha tercero con 26 puntos. También, Talleres se vio beneficiado por la caída de Defensa y Justicia, por lo que consiguió el pasaje a octavos.

Por su parte, los que buscan sellar su clasificación son Lanús (22 puntos), Independiente (21 unidades), Unión (19) y San Lorenzo (19), que se vio beneficiado por la derrota del "Halcón" y se metió en el top 8.

En la Zona B, Independiente Rivadavia manda con 30 puntos, 9 victorias en 13 partidos y 23 goles a favor, confirmando que no es casualidad su campaña. River tiene 26 por lo que, junto con los mendocinos, ya está en playoffs. Argentinos tiene también 26 puntos completando el top 3, seguido por Rosario Central que posee 24 unidades.

Belgrano está 5° con 23 puntos y lo sigue Huracán, que está sexto con sus 20 unidades, las mismas que Barracas y Gimnasia (octavo ya que tiene peor diferencia de gol). Racing, por el momento, está afuera con 19.

Así sería los playoffs del Torneo Apertura 2026: