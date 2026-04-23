Claudio Úbeda, exultante, tras la victoria ante Defensa y Justicia y la clasificación en el Apertura 2026

En Boca cambió el clima y el Xeneize está de fiesta. Tras quedarse con el Superclásico ante River, el elenco de Claudio Úbeda se agrandó, goleó a Defensa y Justicia en Varela y se clasificó a la siguiente instancia del torneo.

Pero lo más llamativo llegó en la conferencia de prensa cuando el entrenador Claudio Úbeda se distrajo por la música y los gritos de alegría que llegaban desde su vestuario.

Al Sifón Ubeda le estaban consultando por la UNIÓN DEL GRUPO en Boca y ni siquiera tuvo que responder... ¡el vestuario habló por sí solo! pic.twitter.com/9lcSeudAsr — SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026

"Es impresindible que fluyan las relaciones humanas de la manera en la que lo están haciendo. Es importante tratar de hablar con franqueza para que esto siga así, hay buenos líderes de los que ayudan a que todo se de con mayor efectividad", aseguró el Sifón.

El plantel Auriazul alcanzó un invicto de 14 partidos y se preparan para afrontar el duelo por Copa Libertadores ante Cruzeiro en Brasil.

Tras el buen resultado ante el Halcón, pese a haber alineado a gran mayoría de jugadores suplentes, el DT se refirió a la importancia de la rotación: "La competencia eleva el nivel de todo el grupo, es bueno que me pongan difícil la decisión de quién tiene que jugar".

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A su vez, el Sifón se mostró preocupado por la nueva lesión de Ander Herrera que lo marginó de la formación inicial en los movimientos precompetitivos: "Lamentamos lo que le pasó y esperamos que no sea grave. Por suerte pudo frenar a tiempo".

"Siempre dijimos que teníamos que tratar de mantener la calma y no quedarnos pegados al momento en el que estábamos, nosotros veíamos que el plantel se esforzaba, tenía buen ida y vuelta con nosotros y que quería demostrar en la cancha. Nos aferramos a eso, a estar juntos y al trabajo, Boca Predio es algo muy lindo porque todo fluye y eso ayuda a que el día a día sea mucho mejor", enfatizó el entrenador boquense, el dueño de la transformación.