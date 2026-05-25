El increíble gesto de Franco Colapinto tras enterarse de que River perdió la final del Torneo Apertura 2026

Franco Colapinto vivió un domingo inolvidable en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. A bordo de su Alpine, el piloto argentino finalizó en el sexto puesto, logró su mejor resultado desde su llegada a la máxima categoría y sumó puntos por segunda carrera consecutiva en la temporada.

%uD83D%uDE05El gesto de FRANCO COLAPINTO cuando le gritaron:



-¡PERDIÓ river, FRANCO!



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%uD83D%uDC99%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC99Sí, uno más de nosotros. pic.twitter.com/eyBJjUJrqc — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 25, 2026

Sin embargo, la jornada no terminó en el circuito. Ya lejos de las pistas, Colapinto protagonizó un divertido momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales, cuando un grupo de hinchas cordobeses le informó sobre la derrota de River Plate frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

"Viva el fernet, Franquito...", comenzaron gritándole mientras el argentino se dirigía hacia la camioneta que lo esperaba junto a su novia. Colapinto respondió levantando el brazo para saludar, pero cambió completamente su reacción al escuchar una frase que lo sorprendió: "Perdió River. Perdió River, Franco".

De inmediato, el piloto giró hacia la cámara, abrió los ojos y lanzó un puño al aire en señal de festejo, dejando en evidencia una vez más su fanatismo por Boca Juniors.

No es la primera vez que Colapinto muestra públicamente su pasión por el club xeneize. En distintas carreras de la Fórmula 1 llegó al paddock con camisetas y accesorios vinculados a Boca, además de reaccionar en redes sociales a los resultados del equipo durante la temporada.

Tras finalizar el Gran Premio de Canadá, el argentino también analizó su desempeño y agradeció el apoyo de los fanáticos que lo acompañaron durante todo el fin de semana.

"Estoy feliz de haberles dado este resultado, se lo merecían por haberme apoyado tanto. Después de conocer a Leo fue todo muy positivo", expresó Colapinto luego de completar una de las mejores actuaciones de su joven carrera en la Fórmula 1.