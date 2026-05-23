Colapinto celebró el décimo puesto en la clasificación para el Gran Premio de Canadá: "Un gran día..."

Este sábado, Franco Colapinto tuvo una gran jornada y consiguió el décimo puesto en la clasificación del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

Colapinto y su balance tras la Sprint Race del GP de Canadá de Fórmula 1: "Casi un punto, me da un poquito de bronca"

Al finalizar el día, el piloto argentino de Alpine expresó sus sensaciones y valoró los resultados obtenidos en Montreal.

"En general, di un paso. Creo que todo el año tuve confianza, pero no tenía los resultados y me sentía como con el auto de los tests. Por suerte, ahora estamos de vuelta muy firmes. Estoy contento con el resultado y con mi actuación", expresó.

En esa misma línea, el pilarense reconoció que, pese a que suele "adaptarse rápido", cuando el auto no responde, es complicado competir.

"Siempre fui de adaptarme rápido, solo que cuando el auto no acompaña se complica", manifestó.

Sin embargo, no dudó en ratificar su alegría por haber estado a la altura, tanto en la carrera sprint, como también en la qualy y celebró el presente de la escudería.

"Fue un gran día. La carrera fue muy buena, con buen ritmo y la qualy fue perfecta. Estoy muy feliz con mi performance y orgulloso, después de un comienzo de año complicado, lo dimos vuelta muy bien", concluyó.

"TODO EL AÑO TUVE CONFIANZA PERO NO TENÍA LOS RESULTADOS. MUY FELIZ"



La palabra de Franco Colapinto tras asegurar el 10° lugar de largada para el #CanadianGP



%uD83D%uDCFA #CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/igh1mAFIWT — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2026

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Cabe recordar que, mañana desde las 17:00, Colapinto buscará sostener el nivel en el evento principal.