El Boca de Claudio Úbeda transita uno de los invictos más extensos desde el 2000: dónde se ubica
Con la goleada por 4-0 ante Defensa y Justicia, el "Xeneize" llegó a los 14 partidos sin perder, una de las rachas más largas de este siglo.
Boca está en su mejor momento en mucho tiempo. Con la goleada 4-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela no solo aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026, sino que también extendió su invicto a 14 partidos.
Con esta impresionante racha de partidos sin perder entre el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, el equipo de Claudio Úbeda se encuentra séptimo en la tabla del siglo XXI, todavía lejos de los 36 conseguidos por el equipo de Julio César Falcioni en la temporada 2011/12.
La racha, que comenzó con el empate sin goles frente a Platense en La Bombonera, donde los hinchas reprobaron al equipo, consta de ocho triunfos y seis igualdades, con 22 goles a favor y tan solo cinco en contra.
Además, el conjunto de Claudio Úbeda ganó seis de los últimos siete, entre los que se destacan el Superclásico y los dos primeros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La última caída fue por 2-1 ante Vélez en Liniers, el 8 de febrero.
El detalle de la seguidilla partido por partido:
- Boca 0-0 Platense | Fecha 5 Torneo Apertura
- Boca 0-0 Racing | Fecha 6 Torneo Apertura
- Boca 2-0 Gimnasia de Chivilcoy | 32avos de final Copa Argentina
- Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza | Fecha 8 Torneo Apertura
- Lanús 0-3 Boca | Fecha 7 Torneo Apertura
- Boca 1-1 San Lorenzo | Fecha 10 Torneo Apertura
- Unión 1-1 Boca | Fecha 11 Torneo Apertura
- Boca 2-0 Instituto | Fecha 12 Torneo Apertura
- Talleres 0-1 Boca | Fecha 13 Torneo Apertura
- Universidad Católica 1-2 Boca | Fecha 1 fase de grupos Copa Libertadores
- Boca 1-1 Independiente | Fecha 14 Torneo Apertura
- Boca 3-0 Barcelona SC | Fecha 2 fase de grupos Copa Libertadores
- River 0-1 Boca | Fecha 15 Torneo Apertura
- Defensa y Justicia 0-4 Boca | Fecha 16 Torneo Apertura
Los invictos más largos de Boca en el siglo XXI:
- 36 partidos (temporada 2011/12) Julio César Falcioni
- 23 partidos (2006) Alfio Basile y Ricardo La Volpe
- 18 partidos (2015) Rodolfo Arruabarrena
- 16 partidos (2012) Julio César Falcioni
- 16 partidos (2020) Miguel Ángel Russo
- 15 partidos (2022) Hugo Ibarra
- 14 partidos (2026) Claudio Úbeda