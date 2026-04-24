Racing vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing recibirá este viernes a Barracas Central, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura, en un duelo que será clave para la clasificación a los playoffs, donde el equipo de Avellaneda deberá ganar para poder ilusionarse con la misma. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

La "Academia" llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que sumó solo uno de los últimos nueve puntos posibles en el Torneo Apertura, lo que generó que caiga a la décima posición de la Zona B, por lo que no estaría clasificando a los playoffs.

De cara a este encuentro, Gustavo Costas patearía el tablero y pasaría del 4-3-3 al 3-4-3, con una fórmula que le trajo sus mejores resultados en Racing, donde en este periodo como entrenador pudo ganar la Copa Sudamericana 2024 y la Conmebol Recopa 2025.

Barracas Central, por su parte, viene de empatar sin goles ante Belgrano de Córdoba, aunque dicho resultado le permitió terminar la decimoquinta fecha en la séptima posición, es decir en puestos de playoffs, por lo que un triunfo esta noche lo podría clasificar.

Probables formaciones de Racing vs. Barracas por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Alan Forneris, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Ezequiel Cannavo; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Nicolás Capraro; Rodrigo Insua, Iván Tapia, Dardo Miloc, Damián Martínez; Norberto Briasco, Tomás Porra; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Cómo ver en vivo Racing vs. Barracas por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Racing Club y Barracas Central por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT SPORTS PREMIUM. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Flow, DGO y Telecentro Play.