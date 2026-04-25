Estudiantes de La Plata igualó sin goles con Talleres de Córdoba por el Torneo Apertura y le dejó servida la cima de la Zona A a Vélez

Para iniciar las acciones del sábado, Estudiantes de La Plata empató 0-0 frente a Talleres de Córdoba por la fecha 16 y complicó sus chances de terminar como líder en la Zona A del Torneo Apertura 2026.

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Con ambos clasificados, el primer tiempo tuvo un poco más de atractivo debido a que tanto Fernando Muslera como Guido Herrera tuvieron trabajo en alguna que otra ocasión.

Sin embargo, el trámite se desdibujó claramente en la parte complementaria y a los dos les terminó quedando bien el gigantesco cero sin tener que arriesgar demasiado.

Claro, a la hora de hacer un balance final, al Pincha y a la T les sirve poco el punto. Sin embargo, el León lo lamenta más ya que, si Vélez derrota el lunes a Unión de Santa Fe, le arrebatará la cima del grupo a falta de una jornada.

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El próximo fin de semana, en sus correspondientes compromisos de la pendiente fecha 9, Estudiantes visitará a Platense, en tanto que los dirigidos por Carlos Tevez harán lo propio contra el Tatengue.