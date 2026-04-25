Con un nivel discreto, River tomó aire al final y derrotó a Aldosivi por el Torneo Apertura

En el último turno del día, River derrotó 3-1 a Aldosivi por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 y tomó aire tras la caída que sufrió la semana pasada en el Superclásico con Boca.

Los tres jugadores de River en riesgo antes de los playoffs del Torneo Apertura 2026

En una noche complicada, el Millonario cumplió con el objetivo primordial y ganó para disipar todas las dudas que le generó haber perdido frente al clásico rival hace apenas una semana.

Lo cierto es que, para llegar a eso, el equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo que trabajar más de la cuenta.

Eso ocurrió porque, si bien dominó la posesión durante casi todo el encuentro, al local le costó generar chances. Apenas si inquietó a Axel Werner con un disparo desviado de Maximiliano Salas y, sobre el cierre del primer tiempo, anotó por intermedio de un Giuliano Galoppo que, abajo del arco, se encontró con un rebote ganador.

Promediando el complemento, la tónica se mantuvo pero, con solo una jugada en la que defendió mal, el Tiburón llegó al empate gracias a la conquista de Tomás Fernández. Inmediatamente, Juan Cruz Meza intentó darle un golpe de efecto a la Banda y metió un bombazo contra el travesaño.

Allí, el Chacho hizo algunos ajustes y, por peso específico, el elenco de Núñez logró volver a ponerse encima por el gol de Facundo Colidio.

Más allá de la alerta que generó el remate de Fernando Román al horizontal, River terminó de liquidar la historia en la última acción de la noche con el festejo de Kendry Páez. Recién ahí, se sintió del todo ganador.

River tomó aire. Ahora, buscará el asalto al primer puesto de su grupo. No obstante, deberá mejorar si quiere competir de la mejor manera en las instancias de eliminación directa que el campeonato empieza a palpitar.

El Inter Miami de Messi empató con New England Revolution, sigue sin ganar en su estadio y es escolta en la MLS

Salas se perdió el gol de River

MAXI SALAS SE PERDIÓ EL 1-0 DE RIVER ANTE ALDOSIVI EN EL MONUMENTAL %uD83D%uDE33#LPFxTNTSports



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Fernández probó de lejos y Beltrán le ahogó el grito

FERNÁNDEZ LO VIO ADELANTADO A BELTRÁN Y CASI HACE EL GOL DEL AÑO ANTE RIVER %uD83E%uDD2F#LPFxTNTSports



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Gol de River

LA PELOTA REBOTÓ EN GALOPPO Y HAY GOL DE RIVER FRENTE A ALDOSIVI %u26AA%uD83D%uDD34#LPFxTNTSports



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Gol de Aldosivi

FERNÁNDEZ PONE EL EMPATE 1-1 PARA ALDOSIVI CONTRA RIVER EN EL MONUMENTAL %uD83E%uDD88%u26BD#LPFxTNTSports



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Meza reventó el travesaño

MEZA REVENTÓ EL TRAVESAÑO Y RIVER TUVO EL 2-1 ANTE ALDOSIVI %uD83D%uDCA3%uD83D%uDCA5#LPFxTNTSports



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Gol de River

COLIDIO LA EMPUJÓ AL GOL Y RIVER LE GANA 2-1 A ALDOSIVI %u26BD#LPFxTNTSports



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Aldosivi estuvo a nada del empate

ERA UN GOLAZO %u26BD%u274C



Román hizo un jugadón y casi lo empata para Aldosivi contra River. #LPFxTNTSports



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Gol de River