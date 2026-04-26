Independiente Rivadavia le dio una paliza a Gimnasia, se quedó con el clásico mendocino y es el mejor de todos

Una máquina imparable. Independiente Rivadavia demostró su jerarquía de líder absoluto y venció 5-1 a Gimnasia en un clásico mendocino histórico y vibrante que tuvo todos los condimentos: goles madrugadores, polémicas, una expulsión insólita y un despliegue de fútbol total por parte de la Lepra, único puntero de la zona B, que finalizó como el mejor equipo de la fase regular del Apertura 2026.

El encuentro comenzó con un golpe de escena absoluto. Apenas habían transcurrido 27 segundos de juego cuando Blas Armoa sorprendió a toda la defensa azul y anotó el 1-0 para el Lobo.

¡SACANDO DEL MEDIO!



Gimnasia de Mendoza puso el 1-0 ante la Lepra %u26BD



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El gol tempranero enmudeció el estadio y pareció darle a los dirigidos por Darío Franco el impulso necesario para dar el batacazo. Sin embargo, la Lepra no tardó en reaccionar bajo la conducción de Alfredo Berti y a los 18 minutos del primer tiempo, Sheyko Studer de cabeza puso el 1-1, devolviendo la calma al local.

Con siete clasificados, así están los cruces de playoffs del Torneo Apertura 2026

¡DELIRIO EN MENDOZA!



Studer y el empate de la Lepra ante Gimnasia de Mendoza %u26BD



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En el complemento, Independiente Rivadavia salió decidido a liquidar la historia. A los 4 minutos del segundo tiempo, Sartori firmó el 2-1 tras una corrida individual que dejó sin respuestas a la defensa mensana.

¡LO DIO VUELTA LA LEPRA!



Sartori puso el 2-1 en el Clásico mendocino %u26BD



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El clima se caldeó diez minutos después, cuando el Lobo se quedó con un hombre menos: Saavedra vio la tarjeta roja a los 15 minutos tras una insólita agresión a Matías Fernández, a quien le tiró del pelo frente a la vista del árbitro Yael Falcón Pérez.

¡EXPULSADO SAAVEDRA!



Gimnasia se quedó con diez ante Independiente Rivadavia



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Con la superioridad numérica, el líder de la zona no perdonó. A los 25 minutos, el goleador paraguayo Alex Arce puso el 3-1 capturando un rebote del arquero tras un potente disparo de Sebastián Villa.

¡NO PODÍA FALTAR EL GOLEADOR HISTÓRICO! Alex Arce anotó en la goleada 5-1 de Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza en el clásico del #TorneoApertura. pic.twitter.com/AVZKG4lQyK — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

La cuenta se amplió a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Leonard Costa cabeceó de forma implacable tras un preciso córner ejecutado por Villa para estampar el 4-1.

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¡Y BAILECITO CON VILLA!



Costa firmó el cuarto en la goleada de la Lepra en el Clásico



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La frutilla del postre llegó a los 41m cuando el recién ingresado Leonel Bucca de taco puso el 5-1 definitivo.

¡DE TACO!



Bucca y el 5-1 de Independiente Rivadavia ante Gimnasia %uD83D%uDD1D



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