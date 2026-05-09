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TRIUNFAZO

Batacazo: Unión de Santa Fe sacó a Independiente Rivadavia y sigue en el Torneo Apertura

Por los octavos de final de los playoffs, Unión de Santa Fe derrotó como visitante a Independiente Rivadavia y se clasificó a la siguiente instancia del Torneo Apertura 2026.

EBalmaceda

Luego de hacer una notable fase regular, Independiente Rivadavia perdió 2-1 como local ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de los playoffs y se despidió del Torneo Apertura 2026.

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En el Estadio Bautista Gargantini, el Tatengue se plantó bien y tras una gran jugada con Julián Palacios, Brahian Cuello hizo un golazo y le dio la ventaja.

Con el envión, el conjunto santafesino no sacó el pie del acelerador y, apenas a los tres minutos del complemento, estiró la diferencia con el tanto de Cristian Tarragona.

Así las cosas, los dirigidos por Alfredo Berti comenzaron a intentar ponerse a tiro en el resultado y lo consiguieron recién a los 24' gracias a la conquista de Fabrizio Sartori.

Sobre el cierre, Mateo Del Blanco quedó solo, esquivó al arquero Nicolás Bolcato, tiró y configuró el 3-1. No obstante, y a instancias del VAR, Luis Lobo Medina anuló la jugada por una mano de inmediatez.

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Con esta gran victoria, Unión de Santa Fe clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará a un Belgrano de Córdoba que esta tarde le ganó el clásico a Talleres.

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