Batacazo: Unión de Santa Fe sacó a Independiente Rivadavia y sigue en el Torneo Apertura

Luego de hacer una notable fase regular, Independiente Rivadavia perdió 2-1 como local ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de los playoffs y se despidió del Torneo Apertura 2026.

Con dos hombres menos, Huracán dio el golpe y eliminó a Boca del Torneo Apertura

En el Estadio Bautista Gargantini, el Tatengue se plantó bien y tras una gran jugada con Julián Palacios, Brahian Cuello hizo un golazo y le dio la ventaja.

¡¡PALACIOS LA CUCHAREÓ Y CUELLO LE PRENDIÓ MECHA DE VOLEA!! Impresionante GOLAZO de Unión, para ponerse 1-0 ante Independiente Rivadavia por los octavos del #TorneoApertura... ¿Habrá batacazo en Mendoza?



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Con el envión, el conjunto santafesino no sacó el pie del acelerador y, apenas a los tres minutos del complemento, estiró la diferencia con el tanto de Cristian Tarragona.

LOCURA TATENGUE EN MENDOZA: gran chiche y definición de Tarragona para el 2-0 de Unión contra Independiente Rivadavia en los octavos del #TorneoApertura.



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Así las cosas, los dirigidos por Alfredo Berti comenzaron a intentar ponerse a tiro en el resultado y lo consiguieron recién a los 24' gracias a la conquista de Fabrizio Sartori.

¡¡OPERATIVO REMONTADA EN EL GARGANTINI!! Villa arrancó la jugada, Ríos mandó el centro y Sartori la mandó a guardar para el 1-2 de Independiente Rivadavia ante Unión, por los octavos del #TorneoApertura.



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Sobre el cierre, Mateo Del Blanco quedó solo, esquivó al arquero Nicolás Bolcato, tiró y configuró el 3-1. No obstante, y a instancias del VAR, Luis Lobo Medina anuló la jugada por una mano de inmediatez.

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