Con dos hombres menos, Huracán dio el golpe y eliminó a Boca del Torneo Apertura

En un partido para el infarto, Huracán le ganó 3-2 a Boca y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Belgrano amargó a Talleres, se quedó con un clásico caliente y pasó a los cuartos de final del Torneo Apertura

Seguramente, por cómo se dieron las cosas, para el Globo será un encuentro inolvidable el que se llevó este sábado en La Bombonera.

En el juego se dispuso a sufrir, pero su gran virtud fue golpear en momentos fundamentales del cotejo.

Tanto es así que, a los cinco minutos, presionó al Xeneize en una salida, robó la pelota y Leonardo Gil se encargó de rematar y configurar el 1-0. A partir de ahí, hasta el final del tiempo reglamentario, todo fue para el local.

Así las cosas, quien sostuvo al elenco dirigido por Diego Martínez fue Hernán Galíndez, que se mostró en gran nivel y ahogó el grito del conjunto azul y oro en innumerables ocasiones.

Sin embargo, cuando parecía que todo se iba a terminar así, Milton Giménez, con un insólito tanto de espalda, hizo estallar a todo el público que festejó el empate agónico que forzó el alargue.

Pero el conjunto de Claudio Úbeda no pudo aprovechar el envión, ya que, en el inicio del primer tiempo suplementario, Lautaro Di Lollo le hizo un penal infantil a Juan Bisanz y Óscar Romero selló el 2-1.

Lamentablemente para el primer zaguero central de Boca, iba a cometer otro error garrafal con una mano de voley en un córner, que a instancias del VAR, el árbitro Pablo Echavarría sancionó con la pena máxima. Nuevamente, Romero acertó y el equipo de Parque Patricios sacó la diferencia.

Al conjunto azul y oro se le abrió una puerta cuando, tras una falta y la protesta, el juez mandó a las duchas a Erik Ramírez y a Fabio Pereira. No obstante, el descuento con la conquista de Ángel Romero no le iba a alcanzar.

Ganó Huracán y dio un golpe sobre la mesa en el campeonato. Ahora, intentará demostrar que lo de hoy no fue suerte en la siguiente ronda, donde se medirá contra el ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús.

Belgrano venció a Talleres y cortó dos extensas rachas negativas en el clásico de Córdoba

Gol de Huracán

ARRIBA EL GLOBO %u26BD%uD83C%uDF88



Huracán presionó y Leonardo Gil definió para el 1-0 ante Boca en la Bombonera. #LPFxTNTSports



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Galíndez salvó a Huracán

IMPRESIONANTE GALÍNDEZ %uD83E%uDDE4



%u26BD Una jugada rápida puede cambiar el partido.



%uD83D%uDD0B Y una batería a tiempo, también.



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YA ES FIGURA %uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFB



Ante el tiro de Ascacíbar, Galíndez volvió a responder para sostener a Huracán contra Boca. #LPFxTNTSports



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MERENTIEL SE FUE MANO A MANO, PERO GALÍNDEZ IMPIDIÓ EL EMPATE DE BOCA CON EL PIE %uD83E%uDDE4#LPFxTNTSports



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Boca empató, pero en offside

MILTON GIMÉNEZ CONVIRTIÓ EL EMPATE DE BOCA, PERO EL GOL NO VALE POR POSICION ADELANTADA %u274C%u26BD#LPFxTNTSports



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El palo salvó a Huracán

ARANDA TIRÓ EL CENTRO, GIMÉNEZ NO LLEGÓ Y EL PALO LE DIJO QUE NO A BOCA %u26BD%u274C #LPFxTNTSports



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Gol de Boca

TRAS REVISIÓN DE VAR, HAY GOL DE MILTON GIMÉNEZ PARA EL 1-1 DE BOCA ANTE HURACÁN %uD83D%uDD35%uD83D%uDFE1#LPFxTNTSports



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Gol de Huracán

ROMERO CAMBIÓ PENAL POR GOL Y HURACÁN LE GANA 2-1 A BOCA EN EL ALARGUE %u26BD%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDFE#LPFxTNTSports



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Gol de Huracán

OTRO GOL DE PENAL DE ROMERO Y HURACÁN LE GANA 3-1 A BOCA %uD83C%uDF88#LPFxTNTSports



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Huracán se quedó con 9 hombres en una ráfaga

DOS ROJAS PARA HURACÁN EN LA MISMA JUGADA %uD83D%uDFE5%uD83D%uDFE5



Primero Ramírez pegó un planchazo y luego Pereyra protestó ante Boca#LPFxTNTSports



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Gol de Boca