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HEROICO

Con dos hombres menos, Huracán dio el golpe y eliminó a Boca del Torneo Apertura

Sin margen de error, Boca recibe a Huracán en un duelo decisivo en el que buscará un boleto para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Redacción Depo

En un partido para el infarto, Huracán le ganó 3-2 a Boca y se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Belgrano amargó a Talleres, se quedó con un clásico caliente y pasó a los cuartos de final del Torneo Apertura

Seguramente, por cómo se dieron las cosas, para el Globo será un encuentro inolvidable el que se llevó este sábado en La Bombonera.

En el juego se dispuso a sufrir, pero su gran virtud fue golpear en momentos fundamentales del cotejo.

Tanto es así que, a los cinco minutos, presionó al Xeneize en una salida, robó la pelota y Leonardo Gil se encargó de rematar y configurar el 1-0. A partir de ahí, hasta el final del tiempo reglamentario, todo fue para el local.

Así las cosas, quien sostuvo al elenco dirigido por Diego Martínez fue Hernán Galíndez, que se mostró en gran nivel y ahogó el grito del conjunto azul y oro en innumerables ocasiones.

Sin embargo, cuando parecía que todo se iba a terminar así, Milton Giménez, con un insólito tanto de espalda, hizo estallar a todo el público que festejó el empate agónico que forzó el alargue.

Pero el conjunto de Claudio Úbeda no pudo aprovechar el envión, ya que, en el inicio del primer tiempo suplementario, Lautaro Di Lollo le hizo un penal infantil a Juan Bisanz y Óscar Romero selló el 2-1.

Lamentablemente para el primer zaguero central de Boca, iba a cometer otro error garrafal con una mano de voley en un córner, que a instancias del VAR, el árbitro Pablo Echavarría sancionó con la pena máxima. Nuevamente, Romero acertó y el equipo de Parque Patricios sacó la diferencia.

Al conjunto azul y oro se le abrió una puerta cuando, tras una falta y la protesta, el juez mandó a las duchas a Erik Ramírez y a Fabio Pereira. No obstante, el descuento con la conquista de Ángel Romero no le iba a alcanzar.

Ganó Huracán y dio un golpe sobre la mesa en el campeonato. Ahora, intentará demostrar que lo de hoy no fue suerte en la siguiente ronda, donde se medirá contra el ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús.

Belgrano venció a Talleres y cortó dos extensas rachas negativas en el clásico de Córdoba

Gol de Huracán

Galíndez salvó a Huracán

Boca empató, pero en offside

El palo salvó a Huracán

Gol de Boca

Gol de Huracán

Gol de Huracán

Huracán se quedó con 9 hombres en una ráfaga

Gol de Boca

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