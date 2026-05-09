Navone venció a Auger-Aliassime en el Masters 1000 de Roma y logró el triunfo más importante de su carrera

Es de esas victorias que quedan en el recuerdo. Y el gran protagonista fue Mariano Navone, quien consiguió el mejor triunfo de su carrera al derrotar este sábado al canadiense y número 5 del mundo, Félix Auger-Aliassime, para meterse en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma. El argentino, quien se encuentra en un gran momento, se impuso por 7-6 (4) y 7-6 (5) en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 53 minuto de juego.

Los parciales fueron muy igualados y contaron con el detalle de que Auger-Aliassine llegó a sacar para quedarse con ambos sets. Sin embargo, Navone demostró una gran actitud para recuperarse y forzar los tie-breaks, en los que finalmente se terminaría imponiendo.

¡QUÉ LOCA ESTÁ LA NAVE! %uD83E%uDD2A



El set point de %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Navone para llevarse la primera manga 7-6 (4) ante %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDE6 Auger-Aliassime.



%uD83D%uDCFA Mirá #Roma en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/xYx6S2U4SZ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 9, 2026

En el final del encuentro, Auger-Aliassime terminó totalmente acalambrado por lo exigente que fue el desarrollo del juego y con serias complicaciones para trasladarse. El rival de Navone en la tercera ronda será el ganador del partido entre el brasilero Joao Fonseca (27) y el serbio Hamad Medjedovic.

Otro de los argentinos que consiguió un gran triunfo este sábado fue Thiago Tirante, quien derrotó al británico Cameron Norrie (17) por 6-3 y 7-5. De esta manera, avanzó a la tercera ronda, donde se cruzará con el italiano Flavio Cobolli (10) o el francés Térence Atmane.

El único argentino que no consiguió un resultado positivo en esta jornada fue Tomás Martín Etcheverry (24), que jugó un gran partido ante el italiano Mattia Bellucci, pero terminó cayendo 5-7, 6-2 y 6-3.

2 hours and 53 minutes for 2 sets %uD83E%uDD2F



Mariano Navone outlasts Auger-Aliassime in two grueling sets 7-6 7-6 %uD83D%uDD25#IBI26 pic.twitter.com/xjtwyrBptK — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2026

En lo que respecta a la rama femenina, la argentina Solana Sierra dio pelea pero no pudo ante la estadounidense y número 4 del mundo, Coco Gauff, quien se impuso por 5-7, 6-0 y 6-4.

La actividad para los argentinos en este Masters 1000 de Roma continuará el domingo, cuando Francisco Cerúndolo (25) vaya por el golpe ante el local Lorenzo Musetti (8).



