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Augusto Batalla y su frase sobre Boca que enfureció a todo el mundo River: "Atiendo a..."

Luego de hacer historia y ser clave para que Rayo Vallecano llegue a la final de la Conference League, Augusto Batalla hizo una declaración relacionada con Boca que hizo estallar a todo River.

EBalmaceda

Actualmente, Augusto Batalla atraviesa el que tal vez sea el mejor momento de su carrera. Figura en Rayo Vallecano, es parte fundamental del equipo que ayer se metió en la final de la Conference League.

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En ese marco, el arquero de 30 años brindó una entrevista en la que se metió en el barro al hacer una particular declaración que enfureció a todo River, club en el que debutó.

Puntualmente, consultado sobre la situación que Boca vive con la lesión de Agustín Marchesín y el susto por Leandro Brey, el guardavalla no descartó negociar con el conjunto azul y oro si algún día lo llaman.

"Es verdad que en su momento dije que en Boca o Huracán no jugaría. Pero hoy tengo un par de canas más, estoy un poquitito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo, escucho y analizo", sentenció.

Al mismo respecto, en charla con TyC Sports, completó: "Tomaré las mejores decisiones que crea para mí, para mi carrera y mi familia".

Claro que el presente del oriundo de Hurlingham en Europa no hace pensar que su regreso al país se dará rápidamente o que una eventual operación se realizará con facilidad.

Augusto Batalla y su frase sobre Boca que enfureció a todo el mundo River: "Atiendo a..."

Además, Batalla celebró la actualidad del conjunto madrileño y comparó el hito con lo hecho por otro club argentino.

"Rayo Vallecano es como un Defensa y Justicia, cuando le tocó llegar a la final de la Copa Sudamericana. Con un barrio detrás, gente humilde y trabajadora... Es un logro muy difícil de conseguir", cerró.

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Cabe recordar que el próximo miércoles 27 de mayo, Rayo Vallecano se medirá ante Crystal Palace en busca de su primer título histórico al más alto nivel.

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