Con dos regresos de peso, Coudet definió la lista de convocados de River para el clásico ante San Lorenzo

Mañana por la tarde, River recibirá a San Lorenzo en uno de los grandes atractivos que tendrán los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

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En ese marco, y después del último entrenamiento, Eduardo Coudet dio a conocer una lista de convocados del Millonario con novedades para enfrentar al Ciclón.

Lo principal es que, luego de superar sus respectivas lesiones, Fausto Vera y Sebastián Driussi volvieron a ser citados.

El mediocampista se recuperó de un esguince en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, mientras que el delantero dejó atrás un desgarro grado 2 del bíceps femoral.

Por otro lado, Kevin Castaño fue nuevamente marginado, mientras que Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra y Santiago Lencina, que jugaron ante Carabobo entre semana, se quedaron afuera.

%uD83D%uDCCB Los convocados por Eduardo Coudet para el partido de este domingo frente a San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Apertura %u26BD%uFE0F#VamosRiver %u26AA%uFE0F%uD83D%uDD34%u26AA%uFE0F pic.twitter.com/UzbFU2Ao9u — River Plate (@RiverPlate) May 9, 2026

Cabe recordar que el duelo entre River y San Lorenzo tendrá lugar en el Estadio Monumental desde las 19:00. Además, Sebastián Zunino será el árbitro de campo, mientras que Silvio Trucco estará en el VAR.

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River recibe a San Lorenzo por el Torneo Apertura: probable formación

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Fausto Vera y Aníbal Moreno; Maximiliano Meza o Giuliano Galoppo y Tomás Galván; Facundo Colidio, Sebastián Driussi o Maximiliano Salas.