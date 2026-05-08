El claro mensaje de Coudet tras la gran victoria de River: "Que la ambición de ganar supere el miedo a perder"

River consiguió una victoria sobre el final del encuentro en su viaje por Venezuela tras vencer por 2-1 a Carabobo en la cuarta jornada de la Copa Sudamericana 2026 y Eduardo Coudet dejó una definición categórica sobre la identidad que busca imprimirle a su ciclo: "Que la ambición de ganar supere el miedo a perder, esa es la realidad".

Luego del partido, el "Chacho" se mostró sumamente conforme con la respuesta anímica de sus dirigidos, aunque no ocultó su malestar con el desempeño de la terna arbitral. "Para mí no es expulsión y no es penal. La volví a ver: el jugador de ellos va hacia afuera y en la otra jugada es el hombre de Carabobo quien golpea a Juan Cruz Meza", sentenció el técnico.

Coudet resaltó que este rendimiento fue fruto de una profunda conversación interna tras la floja imagen dejada ante Atlético Tucumán. El DT valoró que ese diálogo se tradujera en una postura ofensiva desde el inicio. "A nivel grupo tuvimos una linda charla y se vio reflejado. Tuvimos una actitud muy buena y era injusto irnos con un empate", explicó.

Sobre el final, el técnico le dedicó unas palabras de elogio a Matías Viña, quien aceptó el desafío de los guantes cuando River ya no tenía cambios disponibles: "Lo vi muy bien. Más allá de que siempre hay candidatos, hay que meterse ahí en ese momento".



