La particular situación de Kevin Castaño en River: charla importante con Coudet y en el plantel para el cruce con Carabobo

La situación de Kevin Castaño en River no es cómoda, sobre todo cuando resta poco más de un mes para el comienzo del Mundial 2026, competencia en la cual participará Colombia, el país oriundo del mediocampista Millonario.

Es que el club de Núñez invirtió 14 millones de dólares en el Cafetero y el futbolista, pedido exclusivamente por Marcelo Gallardo, no rindió como se esperaba y en los últimos encuentros ni siquiera fue convocado por Eduardo Chacho Coudet.

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Con este panorama, la paciencia del hincha para con el volante se colmó y eso tampoco contribuye a un escenario complejo, de cara a su posible participación en la Copa del Mundo.

Castaño jugó ante Carabobo en el Monumental por la Copa Sudamericana y luego no fue convocado para enfrentar a Boca, Aldosivi, Bragantino y Atlético Tucumán.

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Cabe destacar que con este escenario, Castaño entiende que se juega la convocatoria al Mundial y necesita ser considerado y tener rodaje. Cabe recordar que el entrenador Néstor Lorenzo lo cita regularmente -fue parte de la Copa América 2024-, pero en la Banda ni juega.

A todo esto, el colombiano habría tenido una chara con Chacho, quien escuchó el reclamo de Castaño y por eso optó por citarlo para que viaje a Venezuela, de cara al duelo con el Carabobo por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana.

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QUÉ HABÍA DECLARADO CHACHO COUDET SOBRE CASTAÑO

En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Atlético Tucumán en el Monumental por el Apertura 2026, a Eduardo Coudet le preguntaron por la situación de Kevin Castaño y el DT dejó bien clara su postura: "Están todos tenidos en cuenta. Después es una competencia deportiva".

"Indudablemente siento que hay otros con mejor nivel. Acá no hay misterio de nada, sino diría que este jugador no juega más conmigo. Siento que en la posición en la que lo podemos utilizar hoy hay gente que está mejor, pero no hay nada personal con nadie", completó Coudet.