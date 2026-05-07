River blindará a uno de sus titulares con una cláusula millonaria: los detalles de la renovación

En este semestre, Tomás Galván se transformó en una pieza importante del River y el club ya decidió que blindará al futbolista con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares y un contrato que se extiende hasta diciembre de 2028.

No es la primera vez que la dirigencia pone esta cifra, Joaquín Freitas y Lautaro Rivero también tienen la carísima cláusula.

Esto tiene como objetivo evitar que los futbolistas se vayan sin negociar antes con el Millonario.

Cabe destacar que, desde que volvió al club tras un préstamo por Vélez, el jugador de 26 años disputó absolutamente todos los partidos del año, siendo además titular en más del 80% de ellos tanto con Marcelo Gallardo como con Eduardo Coudet.

El vínculo del mediocampista caducaba en diciembre de este año, por lo que antes se que exista la posibilidad de que se vaya libre, pero desde River optaron por disipar cualquier posibilidad.