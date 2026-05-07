River visita a Carabobo por la Copa Sudamericana: las cuentas para clasificar

A partir de las 21:30, River visitará a Carabobo por la fecha 4 e intentará sumar una victoria que lo deje prácticamente al borde de la clasificación en el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

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Actualmente, el Millonario lidera su zona con siete puntos, mientras que el conjunto venezolano lo acecha con seis unidades. Por eso, el duelo que tendrán hoy será clave.

Lo bueno para el equipo de Eduardo Coudet es que depende de sí mismo y, si se trae un triunfo, llegará a 10 puntos, le sacará cuatro de diferencia al Granate y posiblemente también a Bragantino, que enfrentará a Blooming. Así, sería virtualmente puntero y aseguraría su boleto para los octavos de final.

Ahora bien, si la Banda empata en Valencia, todo pasará a depender de lo que haga el elenco brasileño que, si se impone frente a los bolivianos, dejaría la tabla ajustada: River quedará con ocho puntos, Carabobo con siete y Bragantino con seis.

El problema llegará si el conjunto de Núñez pierde. Así, los venezolanos le arrebatarán la cima, el combinado paulista podría quedar a tiro de alcanzarlo y quedaría en peligro la posibilidad de pasar directamente a la próxima instancia.

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