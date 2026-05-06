Luis Suárez hizo una sorpresiva declaración que involucra a Bielsa y a Uruguay: "Jamas..."

En septiembre de 2024, Luis Suárez se retiró y dejó una huella enorme en la selección de Uruguay. Sin embargo, hizo una sorpresiva declaración en las últimas horas que generó revuelo.

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Luego de un entrenamiento en Inter Miami, al Pistolero le consultaron sobre la chance de tener una nueva oportunidad en la Celeste y dejó la puerta abierta.

"Jamás le diría que no a Uruguay. En su momento di un paso al costado y dije cosas de las que hoy me arrepiento. Pero siempre voy a estar disponible si Uruguay me necesita", lanzó.

Por otra parte, el delantero de 39 años recordó las duras críticas que tuvo para con el ciclo de Marcelo Bielsa y aseguró que todo eso quedó atrás.

"Ya me disculpé con los que debía disculparme en su momento. Uno asume sus errores y ya está. No fue el momento justo, pero no hay que remover el pasado. No suma nada para la selección", contó.

Además, respecto a su avanzada edad, el oriundo de Salto indicó que, lejos de pensar en el retiro, todavía siente "la ilusión de querer seguir".

"Sigo teniendo esa adrenalina, esa ilusión de querer seguir jugando. Uno se da cuenta de que todavía tiene un poquito de cuerda. Le van dando ganas de seguir compitiendo. Se ve en el campo cuando uno se sigue enojando con las derrotas y con los malos pases, y sigue disfrutando cuando convierte", concluyó.

"JAMÁS LE DIRÍA QUE NO A LA SELECCIÓN SI ME NECESITA"



Las declaraciones de Luis Suárez este mediodía luego de la práctica del Inter Miami. pic.twitter.com/zcF2m2MPE0 — El Espectador Deportes %uD83D%uDD0A (@ElEspectadorUy) May 6, 2026

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De esta manera, Suárez le tiró la pelota al Loco. A casi un mes para el inicio del Mundial 2026, ¿habrá una última oportunidad para el histórico?