Botafogo vs. Racing por la Copa Libertadores 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing visitará este miércoles a Botafogo de Brasil por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026 en busca de un triunfo clave que le permita meterse en la pelea por el liderazgo. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Nilton Santos, el árbitro será el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará el uruguayo Leodán González.

La "Academia" arriba a este encuentro en un desastroso momento, ya que solo ganó uno de sus últimos ocho partidos y además mostró un nivel bajísimo en sus últimas presentaciones. Esta grave situación deportiva derivó en la incertidumbre en torno a la continuidad de Gustavo Costas quien, incluso, llegó a criticar la falta de actitud de sus jugadores.

Racing marcha tercero en el Grupo E con solo cuatro puntos, producto del triunfo ante Independiente Petrolero de Bolivia, el empate con Caracas de Venezuela y la derrota en la última jugada frente al conjunto brasileño en el Cilindro.

Botafogo, por su parte, lidera el Grupo E con siete puntos y una victoria lo dejaría con un pie y medio en la próxima fase. En el Brasileirao deambula por la mitad de tabla y se encuentra décimo con 17 puntos, lejos de los primeros puestos en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, pero también a dos unidades de los lugares de descenso directo.

Probables formaciones de Botafogo vs. Racing por la Copa Sudamericana 2026

Botafogo: Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrian Martinez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Botafogo vs. Racing por la Copa Sudamericana 2026

El partido entre Botafogo y Racing Club por la jornada 4 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026 será televisado por ESPN. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.