El tremendo pedido de Rodolfo D'Onofrio a los hinchas de River: "No insulten más y hagan silencio"

River Plate atraviesa un momento delicado tras la derrota frente a Atlético Tucumán en el Monumental por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, un escenario que volvió a reflejar el malestar de los hinchas por el bajo rendimiento del equipo en las últimas semanas. En ese contexto, el ex presidente Rodolfo D'Onofrio reapareció públicamente con un mensaje directo hacia los simpatizantes, a los que les pidió que eviten los silbidos e insultos y opten por el silencio como forma de protesta.

"Le voy a decir a la gente que si cree en lo que pude haber hecho no silbe ni insulte más, no sirve para nada. Los jugadores no cambian la forma de jugar porque los silben o insulten. Los hinchas están en todo su derecho a hacerlo, pero no sirve para nada. No digo que los aplaudan, digo que guarden silencio", expresó en diálogo con La Página Millonaria.

Además, el exmandatario respaldó la gestión actual encabezada por Stéfano Di Carlo, a quien elogió por su capacidad de liderazgo en un contexto complejo: "Es un joven de una capacidad increíble y quiero que todos los socios de River lo sepan. Justo ahora está en un momento complejo donde tiene que ser líder".

En su análisis, D'Onofrio también marcó una diferencia con etapas anteriores del club, al señalar la falta de referentes dentro del plantel actual. En ese sentido, recordó a figuras clave de su ciclo como Jonathan Maidana, Javier Pinola, Enzo Pérez y Leonardo Ponzio, destacando su liderazgo dentro del vestuario.

"Hoy no hay jugadores parecidos a estos. Los jugadores le tienen que demostrar al técnico que tienen la capacidad para estar acá", afirmó.

Por otro lado, el exdirigente fue crítico con Martín Demichelis, al referirse al conflicto que marcó el final de su ciclo. Según D'Onofrio, el episodio del off con periodistas deterioró la relación con los referentes del plantel: "Demichelis quebró el espíritu del equipo", sentenció.

El presente de River Plate genera preocupación tanto en la dirigencia como en los hinchas, en medio de un clima tenso que exige respuestas dentro del campo de juego y liderazgo fuera de él.