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Luto en el polo agentino: Esteban D'Andrea Patrón Costas falleció en pleno partido

El deportista de 34 años se descompensó en el campo de juego tras disputrse el primer chukker de un partido en Cafayate, Salta.

Redacción Depo

El mundo del polo argentino atraviesa horas de profundo impacto tras la muerte de Esteban D'Andrea Patrón Costas, un reconocido jugador salteño que falleció a los 34 años luego de descompensarse este sábado durante un partido en Cafayate.

El hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando el deportista, hijo del senador provincial por el departamento Chicoana, Esteban D'Andrea, comenzó a sentirse mal al finalizar el primer chukker y se desplomó en pleno campo de juego.

De inmediato, quienes se encontraban en el lugar iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se extendieron durante aproximadamente 50 minutos, aunque no lograron revertir el cuadro. Posteriormente, fue trasladado a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Si bien aún no se difundió un parte oficial sobre las causas de la muerte, versiones cercanas al entorno del jugador indican que se habría tratado de un episodio súbito, incluso con la posibilidad de un aneurisma.

Apodado "Cun" por su entorno, el polista era una figura reconocida dentro del circuito, con participación en torneos nacionales e internacionales, y una activa trayectoria en el deporte, lo que profundizó el impacto de su repentina muerte.  

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