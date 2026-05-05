A Boca le salió todo mal, perdió con Barcelona de Guayaquil y se complicó en la Copa Libertadores
Por la fecha 4 del Grupo D, Boca cayó frente a Barcelona de Guayaquil y no logró encaminar la clasificación en la Copa Libertadores 2026.
Por la fecha 4 del Grupo D, Boca perdió 1-0 frente a Barcelona de Guayaquil y complicó su andar en la Copa Libertadores 2026.
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El Xeneize tuvo una noche realmente olvidable en Ecuador y ahora deberá ganar lo que le queda para no sufrir con su clasificación a los octavos de final.
Pese a que el conjunto azul y oro avisó en el inicio, la primera parte fue decididamente pésima por la cancha inundada y el juego trabado. De hecho, ambos equipos no sintieron rápidamente las expulsiones de Santiago Ascacibar y Milton Celiz.
Ya en el complemento, el terreno ayudó un poco más y la mitad pasó a ser una zona de tránsito. La visita, en ese contexto, tuvo las mejores ocasiones, pero le faltó pericia en el último toque.
Con el conjunto azul y oro lanzado en ataque, y un error de por medio, el local se encontró con un contraataque que terminó siendo letal gracias al gol de Héctor Villalba a falta de 18 minutos para el cierre.
Hasta el final, los dirigidos por Claudio Úbeda intentaron en vano y hasta podrían haber concedido otro tanto si no hubiera sido por la gran respuesta de Javier García sobre el final.
Boca sufrió un golpazo, pero deberá reponerse porque en solo unos días se jugará su continuidad en el Torneo Apertura 2026 y después, tendrá que volver a dar el golpe sobre la mesa para seguir en carrera en esta competencia.
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