A Boca le salió todo mal, perdió con Barcelona de Guayaquil y se complicó en la Copa Libertadores

Por la fecha 4 del Grupo D, Boca perdió 1-0 frente a Barcelona de Guayaquil y complicó su andar en la Copa Libertadores 2026.

Atención, Boca: los jugadores que deben cuidarse de las amarillas frente a Barcelona de Guayaquil

El Xeneize tuvo una noche realmente olvidable en Ecuador y ahora deberá ganar lo que le queda para no sufrir con su clasificación a los octavos de final.

Pese a que el conjunto azul y oro avisó en el inicio, la primera parte fue decididamente pésima por la cancha inundada y el juego trabado. De hecho, ambos equipos no sintieron rápidamente las expulsiones de Santiago Ascacibar y Milton Celiz.

Ya en el complemento, el terreno ayudó un poco más y la mitad pasó a ser una zona de tránsito. La visita, en ese contexto, tuvo las mejores ocasiones, pero le faltó pericia en el último toque.

Con el conjunto azul y oro lanzado en ataque, y un error de por medio, el local se encontró con un contraataque que terminó siendo letal gracias al gol de Héctor Villalba a falta de 18 minutos para el cierre.

Hasta el final, los dirigidos por Claudio Úbeda intentaron en vano y hasta podrían haber concedido otro tanto si no hubiera sido por la gran respuesta de Javier García sobre el final.

Boca sufrió un golpazo, pero deberá reponerse porque en solo unos días se jugará su continuidad en el Torneo Apertura 2026 y después, tendrá que volver a dar el golpe sobre la mesa para seguir en carrera en esta competencia.

Rosario Central venció a Libertad de Paraguay y se subió a la cima de su grupo en la Copa Libertadores

Boca se perdió el gol en el amanecer

¡LO TUVO BOCA EN EL ARRANQUE! El Ruso Ascacibar se resbaló y se perdió el 1-0 ante Barcelona de Guayaquil.



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Malas noticias para Boca: Brey se lesionó y salió en camilla

¡¡MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! Brey sufrió un fuerte golpe y sale reemplazado en el duelo ante Barcelona de Guayaquil. ¡Entra Javi García!



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EL DESCONSUELO DE BREY: el arquero de Boca se fue en camilla y llorando tras ser reemplazado por un fuerte golpe que recibió en el duelo ante Barcelona de Guayaquil.



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Ascacibar pegó una patada insólita y dejó con 10 a Boca

¡¡MÁS MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! EXPULSADO SANTIAGO ASCACIBAR POR ESTA PATADA EN LA CABEZA A CELIZ.



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Celiz también se fue a las duchas y Barcelona también tiene un hombre menos

¡OTRO EXPULSADO EN EL PRIMER TIEMPO! CODAZO A PAREDES Y ROJA DIRECTA PARA CELIZ ANTE BOCA.



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Entre Zeballos y Giménez se perdieron el gol de Boca

¡NO SE PUEDE CREER COMO NO TERMINÓ EN GOL! El Chango quiso asistir a Giménez, pero el pase fue largo y Boca volvió a perderse el 1-0 ante Barcelona.



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Gol de Barcelona de Guayaquil

¡¡GOL DE BARCELONA!! Tito Villalba definió de primera y le puso el broche de oro a una contra perfecta para marcar el 1-0 ante Boca.



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García evitó el segundo de Barcelona