El polémico antecedente del árbitro que dirigirá a Boca ante Barcelona de Ecuador

Boca ya está en Guayaquil para enfrentar esta noche, desde las 21 horas, a Barcelona de Ecuador en el Monumental Banco Pichincha, donde se juega un importante partido para acercarse a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize será arbitrado por el colombiano Carlos Betancur, con quien hay un polémico antecedente.

Lo cierto es que el juez jamás dirigió un partido de la Primera de Boca. De hecho, tiene muy poca experiencia en choques coperos, habiendo estado solo nueve veces en la competición. Sin embargo, sí le tocó ser el responsable de una final del equipo sub 20 Xeneize, nada menos que en la de la Libertadores de la categoría que también disputó Flamengo.

A los 66 minutos del encuentro, con el marcador favoreciendo al Mengao por 2 a 1, Lucyan pegó un planchazo al pecho a Jerónimo Campos, que tenía la posesión de la pelota.

La jugada no fue siquiera pitada como falta por Betancur, que fue muy permisivo con ambos equipos durante el encuentro.

Aquel partido que terminó con triunfo de los brasileños fue la única final internacional en la carrera de Betancur.