Boca le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero y llegó a la cima en la Zona A del Torneo Apertura
Con suplentes, Boca cumplió, venció como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero y, por ahora, quedó como el único puntero en la Zona A del Torneo Apertura 2026.
En la última fecha de la fase regular, Boca derrotó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y sumó tres puntos claves en su intento de terminar como líder en la Zona A del Torneo Apertura 2026.
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Después de la caída entre semana, el Xeneize se repuso y con mayoría de suplentes se impuso frente a un Ferroviario que le puso fin a un flojo semestre.
El trámite, sin embargo, no tuvo un alto vuelo. La visita comenzó mejor, aunque con el paso de los minutos, el equipo de Lucas Pusineri empezó a hacer pie y lo emparejó. Recién a los 28 minutos, el conjunto azul y oro avisó con un gol de Milton Giménez que terminó siendo anulado por offside.
Cuando la cosa parecía ponerse chata y el primer tiempo se encamina al final, el elenco comandado por Claudio Úbeda tuvo una ráfaga letal en la que, por intermedio de Alan Velasco y Giménez, se puso 2-0 arriba en un par de minutos.
Ya en el complemento, el combinado santiagueño impuso algo más de resistencia, comenzó a manejar un poco más la pelota y, de a ratos, a dejar espacios en la última línea.
Michael Santos le puso pimienta a la historia al descontar a los 10', mientras que el club de la ribera intentaba contraatacar, aunque desperdició varias chances para liquidar el resultado.
Así, con una leve amenaza de la mínima ventaja, Boca terminó defendiéndose, un poco posicionalmente y otro poco con el balón, y sentenció su triunfo.
Concretamente, el Xeneize hizo lo que debía y, a falta de algunos partidos, quedó posicionado de gran manera de cara a los playoffs. Ahora, deberá esperar para saber quién será su próximo rival.
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