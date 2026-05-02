Boca le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero y llegó a la cima en la Zona A del Torneo Apertura

En la última fecha de la fase regular, Boca derrotó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y sumó tres puntos claves en su intento de terminar como líder en la Zona A del Torneo Apertura 2026.

La impactante imagen de Gonzalo Higuaín que hizo estallar las redes: "¿Qué le pasó?"

Después de la caída entre semana, el Xeneize se repuso y con mayoría de suplentes se impuso frente a un Ferroviario que le puso fin a un flojo semestre.

El trámite, sin embargo, no tuvo un alto vuelo. La visita comenzó mejor, aunque con el paso de los minutos, el equipo de Lucas Pusineri empezó a hacer pie y lo emparejó. Recién a los 28 minutos, el conjunto azul y oro avisó con un gol de Milton Giménez que terminó siendo anulado por offside.

Cuando la cosa parecía ponerse chata y el primer tiempo se encamina al final, el elenco comandado por Claudio Úbeda tuvo una ráfaga letal en la que, por intermedio de Alan Velasco y Giménez, se puso 2-0 arriba en un par de minutos.

Ya en el complemento, el combinado santiagueño impuso algo más de resistencia, comenzó a manejar un poco más la pelota y, de a ratos, a dejar espacios en la última línea.

Michael Santos le puso pimienta a la historia al descontar a los 10', mientras que el club de la ribera intentaba contraatacar, aunque desperdició varias chances para liquidar el resultado.

Así, con una leve amenaza de la mínima ventaja, Boca terminó defendiéndose, un poco posicionalmente y otro poco con el balón, y sentenció su triunfo.

Concretamente, el Xeneize hizo lo que debía y, a falta de algunos partidos, quedó posicionado de gran manera de cara a los playoffs. Ahora, deberá esperar para saber quién será su próximo rival.

Thiago Almada despreció a River antes que le llegue una oferta

Impresionante recibimiento en el Estadio Madre de Ciudades:

ENORME RECIBIMENTO EN SANTIAGO DEL ESTERO PARA CENTRAL CÓRDOBA VS. BOCA %uD83D%uDCA5#LPFxTNTSports



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Tiro libre de Zeballos y, en el rebote, lujosa rabona de Velasco:

ZEBALLOS PROBÓ DE TIRO LIBRE PARA BOCA Y SALVÓ AGUERRE A CENTRAL CÓRDOBA #LPFxTNTSports



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Fuerte falta de Barinaga, que fue amonestado:

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Milton Giménez puso el 1-0 para Boca, pero el VAR lo anuló por offside:

NO VALE EL GOL DE BOCA %u26BD%u274C



Milton Giménez había convertido el 1-0 ante Central Córdoba, pero estaba en posición adelantada.



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El gol de Velasco para el 1-0 de Boca:

DESVÍO Y GOL DE ALAN VELASCO PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE CENTRAL CÓRDOBA %uD83D%uDD35%uD83D%uDFE1#LPFxTNTSports



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El 2-0 llegó de la mano de Milton Giménez:

EN UNA RÁFAGA, MILTON GIMÉNEZ PUSO EL SEGUNDO DE BOCA EN SANTIAGO DEL ESTERO %u26BD%uD83D%uDD25#LPFxTNTSports



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Michael Santos descontó para Central Córdoba:

APARECIÓ MICHAEL SANTOS Y DESCONTÓ PARA CENTRAL CÓRDOBA ANTE BOCA %u26BD%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDFE#LPFxTNTSports



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Avisó Central Córdoba:

IACOBELLIS INTENTÓ DESDE LEJOS Y CASI LO EMPATA PARA CENTRAL CÓRDOBA ANTE BOCA #LPFxTNTSports



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Brey salvó a Boca:

GRAN RESPUESTA DE BREY %uD83E%uDDE4



%u26BD Una jugada rápida puede cambiar el partido.

%uD83D%uDD0B Y una batería a tiempo, también.

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