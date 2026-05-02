Franco Colapinto en la qualy del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 EN VIVO: a qué hora corre y cómo verlo por TV y ONLINE

La Sprint Race ya es historia y, si bien el décimo puesto no era lo que esperaba, Franco Colapinto se prepara para la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. En la tarde de este sábado, el piloto argentino buscará al meno repetir lo hecho el viernes, donde quedó octavo en la clasificación para la carrera corta.

En la primera y única práctica libre del fin de semana, el piloto de Alpine tuvo una buena actuación y se ubicó 11°, mientars que su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 8°. Allí, Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido de la sesión con un tiempo de 1m29s310/1000.

Colapinto logró su mejor actuación en una clasificación y, con un tiempo de 1m29s320/1000, se aseguró largar desde el octavo lugaren la Sprint Race de este sábado. Además, superó a Gasly, quien finalizó décimo, mientras que el vigente campeón, Lando Norris (McLaren), registró una vuelta de 1m27s869/1000 y se quedó con la pole.

Hace un rato, Franco finalizó décimo en la Sprint, que lo tuvo como ganador a Norris, y no logró sumar puntos para el campeonato. El argentino tuvo un pequeño toque con Max Verstappen (Red Bull) en el inicio de la carrera, mientras ambos disputaban la posición con Lewis Hamilton, que, si bien no perjudicó el rendimiento del Alpine, si le permitió a su compañero, Pierre Gasly, adelantarlo. Cerca del final, el pilarense perdió otro puesto con Isack Hadjar.

A qué hora es la clasificación para el GP de Miami de Fórmula 1:

Argentina: 17 horas

Brasil: 17 horas

Uruguay: 17 horas

Paraguay: 16 horas

Chile: 16 horas

Bolivia: 16 horas

Venezuela: 16 horas

Perú: 15 horas

Ecuador: 15 horas

Colombia: 15 horas

México: 14 horas

Cómo ver en vivo por TV y online la clasificación del GP de Miami de Fórmula 1:

La clasificación parael Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports y también se podrá ver online a través de Disney+ Premium.