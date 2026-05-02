San Lorenzo vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo de Almagro recibirá hoy sábado a Independiente de Avellaneda, desde las 18.45 en el estadio Pedro Bidegain, por el reprogramado de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en un duelo clave para la clasificación a los playoffs. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.

San Lorenzo llega agotado físicamente porque el martes igualó ante Santos de Neymar por el Grupo D de la Copa Sudamericana y la semana que viene enfrenta a Deportivo Cuenca.

En el torneo local viene de ganarle a Platense por 1 a 0 en Vicente López, ocupando así la séptima posición con 22 puntos, por lo que los comandados por Gustavo Álvarez dependen de si mismos para pasar a la siguiente fase.

Jhohan Romaña, Mathías De Ritis y Alexis Cuello tienen cuatro amarillas y de ser amonestados ante Independiente, quedarán afuera de un hipotético cruce de octavos de final. A su vez, Orlando Gill terminó la práctica del jueves con una sobrecarga y José Devecchi ocupará su lugar.

El Rojo de Gustavo Quinteros puede clasificar clasificar con un empate si el Halcón no logra superar por cinco goles o más a Gimnasia de Mendoza. Yendo a lo futbolístico, Facundo Zabala alcanzó las cinco amarillas y será baja.

Iván Marcone y Lautaro Millán están al límite de amonestaciones y en caso de sufrir una más se perderían los octavos en caso de pasar. Ignacio Malcorra evolucionó de un golpe en el tobillo y entrenó a la par del grupo, aunque todavía no se sabe si será titular o no.

Probables formaciones de San Lorenzo vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026

El partido entre San Lorenzo de Almagro e Independiente de Avellaneda por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.