Luis Zubeldía estalló ante el mal presente de Fluminense en la Libertadores y discutió con un periodista

El entrenador de Fluminense, Luis Zubeldía, protagonizó un cruce caliente con un periodista tras la derrota de su equipo ante Bolívar (0-2) en La Paz, un resultado que los dejó últimos y muy comprometidos en su grupo de la Copa Libertadores.

El momento más tenso se dio cuando el cronista calificó la zona C como "accesible". Ahí, el DT argentino no dudó en interrumpirlo y disparó: "No, disculpe, pero era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Y segundo, quedate tranquilo que vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después te voy a ver la cara y me vas a decir: ‘Bien, míster, clasificaron'. Tranquilo, respondí la pregunta y del arbitraje no voy a hablar".

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Pero lejos de quedar ahí, el periodista insistió y le preguntó por qué tenía tanta confianza en un equipo que necesita ganar todo lo que queda (visitante de Independiente Rivadavia, local de Bolívar y La Guaira), a lo que Zubeldía fue contundente y le repitió su postura: repitió su postura: "Va a clasificar. Es una cuestión de sentir que tenemos equipo para clasificar. Confiamos en que vamos a clasificar".

"ERA UN GRUPO ACCESIBLE PARA EL QUE NO CONOCE DE FÚTBOL. QUEDATE TRANQUILO QUE VAMOS A CLASIFICAR"



El cruce de Luis Zubeldía con un periodista, luego de la derrota de su Fluminense contra Bolívar en la CONMEBOL #Libertadores.#SeHablaAsíDSPORTS pic.twitter.com/m6HHamBAQs — DSPORTS (@DSports) May 1, 2026

El presente del conjunto brasileño es complejo y ha cosechado tan solo un punto en sus primeras presentaciones, producto del empate en el cruce inicial ante La Guaira, lo que lo coloca en el fondo de la tabla de su grupo. Luego, perdió con la Lepra mendocina y profundizó su crisis al caer derrotado en la altura de La Paz.

Con este presente en el certamen internacional, el Flu está obligado a reaccionar en lo inmediato si quiere sostener su objetivo de avanzar a los octavos de final. Su próximo compromiso será el próximo miércoles ante el encumbrado Independiente Rivadavia, como visitante, un duelo clave para empezar a revertir la historia.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































