La fuerte sanción que podría aplicarle Flamengo a Jorge Carrascal tras su expulsión en el clásico ante Fluminense: el video

Flamengo se quedó con el clásico de Río de Janeiro ante Fluminense por el Brasileirao. Sin embargo, el cierre del partido en el Maracaná dejó un sabor amargo por lo que sucedió con el colombiano Jorge Carrascal. El mediocampista, que había ingresado a los 72 minutos, fue expulsado en tiempo de descuento por lanzarse al piso y cometerle una dura infracción desde atrás a Guga, cuando Fla le ganaba 2 a 1 a Flu.

La acción no pasó desapercibida por la cúpula dirigencial, que no estaría de acuerdo con lo que sucedió con el ex River. Por eso, según la información revelada por el medio 'Deportes RCN', el Flamengo tendría que aplicarle a Carrascal una sanción económica que, en esta oportunidad, consistiría en el descuento de un mes entero de su salario.

Un detalle fundamental en esta sitación es que la molestia de las autoridades brasileñas radica, principalmente, en la reincidencia del jugador: tiempo atrás había sido expulsado de manera similar frente a Corinthians en la Supercopa de Brasil, recibiendo también un castigo monetario en aquel entonces.

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Además, en principio, es un hecho que el mediocampista deberá cumplir su suspensión en el plano local, por lo que se perderá el próximo compromiso del Brasileirao ante el Bahía, y recién podría reaparecer en el torneo frente a Atlético Mineiro (con un duelo de Copa de Brasil ante Vitoria en el medio).

Sin embargo, la gran incógnita pasa, por estas horas, por su participación en la Copa Libertadores. Porque el colombiano está habilitado para ser titular ante Independiente Medellín (segunda fecha de la fase de grupos), pero no se descarta que Flamengo y el cuerpo técnico decidan marginarlo de la convocatoria debido a que le aplicarían una sanción.