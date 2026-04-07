La historia del juvenil de River que fue anotado por Flamengo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores

Flamengo, el último campeón de la Copa Libertadores, se prepara para iniciar la defensa de su título y en el debut se enfrentará a Cusco FC, este miércoles desde las 21.30. Pero más allá de todo lo que rodea al bautismo del dueño de la Copa, la noticia pasa por la conformación de la lista de buena fe que presentó el Mengao, en la que figura un futbolista proveniente de las divisiones inferiores de River.

Se trata de Juan Sayago, un producto del River Camp que no llegó a disputar ni un minuto en Reserva, antes de irse cedido al elenco brasileño.

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El joven mediocampista ofensivo categoría 2007 (la misma que Franco Mastantuono), está a préstamo en Flamengo hasta fin de año, con una opción de compra de un millón de dólares por la mitad de su ficha. En su momento, la operación sorprendió porque Sayago no había llegado a participar del equipo que conduce Marcelo Escudero, aunque sí había sido citado en algunas oportunidades.

Como le sucede a la mayoría de los clubes participantes de los certámenes Conmebo, Flamengo completó su lista con jugadores juveniles, con proyección. "Llegó para sumarse a la selección Sub-20, donde continuará su proceso de formación y desarrollo dentro de la metodología y valores que conforman el ADN del Flamengo", apuntaron, respecto al argentino.

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En 2025, en la quinta división de la Banda, Sayago convirtió cinco goles en 27 partidos. Por su rendimiento destacado, firmó su primer contrato profesional hasta diciembre del 2028, requisito necesario para la luego ser cedido al Fla, club que lo anotó con la camiseta número 50.

Oriundo de Santa Rosa, La Pampa, dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en el Deportivo Mac Allister y llegó a Núñez en 2023, para jugar en la séptima.