Quinteros ultima detalles en Independiente para el clásico frente a San Lorenzo por el Torneo Apertura

Mañana, desde las 18:45, Independiente visitará a San Lorenzo en un clásico de alto voltaje que puede ser determinante para la continuidad de ambos en el Torneo Apertura 2026.

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Así las cosas, el entrenador del Rojo, Gustavo Quinteros, ultima detalles sobre la posible formación para jugar en el Nuevo Gasómetro.

La buena noticia para el conjunto de Avellaneda es que Ignacio Malcorra dejó atrás sus dolores en el tobillo izquierdo y reaparecerá.

Sin embargo, la inclusión del volante implica una duda respecto a quién saldrá. En ese sentido, las opciones del DT serían mandar al banco al chileno Maximiliano Gutiérrez o a Santiago Montiel.

Por otra parte, y debido a la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas de Facundo Zabala, Milton Valenzuela será el lateral izquierdo.

Para avanzar de fase, al Rey de Copas le servirá obviamente el triunfo, aunque un empate podría beneficiarlo, y también al Ciclón, si es que Defensa y Justicia no le mete cinco goles o más a Gimnasia de Mendoza.

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Independiente choca ante San Lorenzo por el Torneo Apertura: probable formación

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz y Milton Valenzuela; Mateo Pérez Cursi e Iván Marcone; Santiago Montiel o Maximiliano Gutierrez, Ignacio Malcorra y Matias Abaldo; Gabriel Ávalos.